ضبط 17 ألفا و980 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (17980) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2757) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (176) مخالفة السير بدون تراخيص و (6) دراجات نارية مخالفة و (7) مخالفات شروط التراخيص و (18) مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .