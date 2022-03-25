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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قديروف يتراجع عن إعلان سيطرة قواته على مبنى بلدية ماريوبول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجع زعيم جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف الخميس، عن تصريحه السابق حول سيطرة قواته على مبنى بلدية ماريوبول جنوبي شرق أوكرانيا.

وكان قديروف أكد في وقت سابق من يوم الخميس، أن قواته سيطرت على مبنى بلدية ماريوبول، المدينة التي يحاصرها الجيش الروسي، في إعلان سرعان ما تراجع عنه بنشره مقطع فيديو يبين بوضوح أن المبنى الذي سقط بعيد جدا عن مركز المدينة.

وقال قديروف عبر تطبيق تلجرام، إن ”الرجال أفادوا عبر الراديو أنهم حرروا مبنى إدارة ماريوبول ورفعوا علمنا هناك“، مؤكدا أن القوات الأوكرانية ”تخلت عن مواقعها“.

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وأضاف أن وحدات روسية أخرى تتقدم بشكل مواز في هذه المدينة الساحلية الذي سبب قصفها دمارا واسعا. وقال ”إن شاء الله ماريوبول سيتم تطهيرها بالكامل قريبا“.

لكن في مقطع فيديو نشره لاحقا قال قديروف إن القوات الروسية ”طهّرت بالكامل الأحياء السكنية في الشطر الشرقي للمدينة“.

وظهر في الفيديو مجموعة من العسكريين وهم يرفعون على مبنى متضرر علما عليه صورة قديروف.

وكتب قديروف تعليقا على الفيديو إن ”الجنود رفعوا علما على مبنى النائب العام في مقاطعة ليفوبيريجني التي تم تحريرها“.

ورمضان قديروف الذي تنتقده منظمات غير حكومية دولية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الشيشان، أعلن في 17 مارس الجاري، أن ألف متطوع شيشاني في طريقهم للقتال في أوكرانيا.

وكان الزعيم الشيشاني الذي يقود جمهوريته الواقعة في القوقاز بقبضة من حديد، قال الإثنين إنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية في مطار تم الاستيلاء عليه قرب كييف.

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