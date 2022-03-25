روسيا تنظم رحلات من سوتشي إلى القاهرة وتل أبيب

تعتزم شركة الطيران "روسيا" التابعة لمجموعة "أيروفلوت" تنظيم رحلات من منتجع سوتشي إلى القاهرة وتل أبيب، اعتباراً من 7 إبريل/نيسان المقبل، على متن طائرات "سوخوي سوبرجيت-100" روسية الصنع، وسط مخاوف قطاع الطيران الروسي من وضع الحجز على الطائرات أوروبية وأميركية المنشأ بالمطارات الأجنبية، في إطار تطبيق العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا.

وأوضح ناطق باسم "روسيا" لـ"إر بي كا" الخميس، أنه سيتم فتح باب حجز التذاكر إلى القاهرة وتل أبيب على موقع الناقل القومي الروسي "أيروفلوت" في القريب العاجل.



وستنفذ الشركة الرحلات من سوتشي على متن طائرات "سوخوي سوبرجيت-100" إلى سبع وجهات دولية، وفق ما يظهره جدول الرحلات للمطار. وفي الوقت الحالي، يضم جدول الرحلات مدن أكتاو وأكتيوبينسك وألما آتا في جمهورية كازاخستان، وبوخارى الأوزبكية، ومدن أنطاليا وبودروم ودالامان التركية.

وسبق لاتحاد الشركات السياحية الروسية أنّ أفاد نقلاً عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأنّ "روسيا" تعتزم تأسيس مجمع جوي دولي في مطار سوتشيي.

ومن بين الدول التي تم ذكرها كوجهات محتملة لـ"روسيا"، كازاخستان وتركيا ومصر وإيران وأوزبكستان وأذربيجان وأرمينيا وقرغيزستان وإسرائيل.

وكان من المقرر أن يتم تشغيل المجمع الجوي في نهاية مارس/آذار الجاري، على أن يتم تنفيذ الرحلات على متن طائرات "سوخوي سوبرجيت-100".

واضطرت جميع شركات الطيران الروسية الكبرى في مارس/آذار الجاري، للتوقف عن تنفيذ الرحلات الدولية بسبب بدء الشركات الأوروبية لتأجير الطائرات بالحجز على الطائرات التي تم تسليمها لشركات الطيران الروسية.

وفي المجمل، تم احتجاز نحو 10% من جميع الطائرات الأجنبية المستخدمة في روسيا.