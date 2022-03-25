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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال استقبال طلاب جامعة السويس

مرصد الأزهر يشرح استراتيجيات التنظيمات المتطرفة في استقطاب الشباب

مرصد الأزهر يستقبل
مرصد الأزهر يستقبل طلاب السويس

يواصل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، استقبال طلاب الجامعات المصرية ضمن التعاون القائم مع وزارة الشباب والرياضة؛ لتعريفهم بأساليب التنظيمات الإرهابية في استقطاب الشباب وكيفية الوقاية من المحتوى المتطرف الذي يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، استقبل المرصد مجموعة من طلاب جامعة السويس، حيث نظم لهم محاضرتين قدم الأولى الدكتور محمود نجاح مشرف وحدة الرصد باللغة الإنجليزية في مرصد الأزهر، بينما قدم الثانية الدكتور طاهر نصر المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية.

وخلال المحاضرتين تم فتح باب النقاش والاستماع إلى آراء الطلاب والرد على استفساراتهم، وشرح الاستراتيجيات التي تتبعها التنظيمات المتطرفة في استقطاب الشباب وسبل التحصين من أفكارهم الهدامة إضافة إلى استعراض مجموعة من شهادات العائدين والعائدات من صفوف الجماعات الإرهابية.

يأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من الفعاليات نظمها مرصد الأزهر بالتعاون مع بعض الجهات المحلية والدولية مثل مؤسسة «شباب المتوسط» ووزارة الخارجية المصرية ممثلة في وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، وكافة وزارات الدولة، حيث يسعى المرصد إلى تشكيل حائط صد أمام الأفكار المتطرفة عبر عرض رؤية الإسلام الصحيحة لكافة الموضوعات التي تتخذها التنظيمات الإرهابية حجة لتنفيذ عملياتها الإجرامية وسفك دماء الأبرياء.

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