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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خالد عبدالغفار يلتقي نظيره العراقي لتعزيز التعاون في القطاع الصحي

صدى البلد

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نظيره العراقي الدكتور هاني العقابي، أمس الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي بين البلدين الشقيقتين، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين، لافتاً إلى قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية وأهمية دعمها من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة في تبادل الخبرات في كافة المناحي الطبية والصحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاء تناول مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الدولتين الشقيقتين عام 2020، والتي تتضمن التعاون في مجالات التصنيع الدوائي، واستقبال الدولتين للحالات الحرجة من مرضى الشعبين للعلاج بالمستشفيات في حالة الاحتياج، فضلاً عن التعاون في مجال تدريب الأطباء لثقل مهاراتهم، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن وزير الصحة العراقي أكد حرص دولته على الاستفادة من الخبرات المصرية في تطبيق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي"، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات المصرية في تصنيع أدوية فيروس "سي"، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بما يساهم في الارتقاء بالصحة العامة للشعب العراقي.

وأوضح "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع سبل نقل الخبرات المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى دولة العراق للاستفادة منها، لتعزيز ورفع كفاءة كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يساهم في تحقيق الأمن الصحي للشعوب، فضلاً عن مناقشة سبل التعاون في مجال إثراء البحوث العلمية بين البلدين.

ومن جانبه، وجه وزير الصحة العراقي الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على مجهوداته الحثيثة في تحقيق الارتقاء بالقطاع الصحي بكافة جوانبه، فضلاً عن حرصه الدائم على تعزيز كافة سبل التعاون مع البلدان العربية بهدف الارتقاء بالأنظمة الصحية، مؤكداً حرصه على التعاون مع الدولة المصرية في كافة القطاعات الصحية.

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