أخر نوات الشتاء.. كل ما تود معرفته عن نوة "عوة وبرد العجوزة" بالإسكندرية

تشهد الاسكندرية حاليًا نوة "عوة وبرد العجوزة" آخر نوات الشتاء والتي يصاحبها عواصف وأمطار وانخفاض حاد في درجات الحرارة، وهي تهب على الإسكندرية عادة في الأسبوع الأخير من مارس من كل عام وتستمر لعدة أيام.

وذكرت الإدارة العامة للسياحة والمصايف، في تقرير لها حول النوة، أن هذه النوة شديدة البرودة ولذلك يطلق عليها الصيادون برد العجوزة، وبسبب الرياح الشديدة التي تصاحبها يطلق عليها اسم "عوة"، ورياحها شرقية وهي آخر النوات الباردة، حيث يعقبها نوة الخماسين التي تشهد طقسا دافئا نسبيا.

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وأضاف التقرير أن هذه النوة تأتي في شهر برمهات والذي يبدأ من 10 مارس إلى 8 أبريل طبقا للتقويم القبطي وهو شهر الحصاد، ويرتبط المصريون ارتباطًا وثيقًا بشهور السنة القبطية، وهو أيضًا التقويم الفرعوني لدى قدماء المصريين.

وهو ثالث شهر من فصل النماء عند قدماء المصريين، وفيه ينحسر فيضان النيل وتبدأ المحاصيل في النمو في أرض مصر، وينسب هذا الشهر إلى فرعون مصر أمنحات.

وفي هذا الشهر تأتي رياح الحسوم التي ذكرها القرآن الكريم {سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية}. ويطلق عليها أيضا برد العجوز.

ويقال أيضا في الأمثال “برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات”.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة في الشتاء، يعرف الصيادون موعد حلولها بعلامات معينة، منها تساقط النجوم من السماء، أو هياج طائر النورس، وغروب الشمس وسط هالة حمراء، أو قدوم رياح غربية.