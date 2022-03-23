طوارئ في الإسكندرية.. المحافظ يتابع استعدادات التعامل مع الطقس السيئ

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة مسائية مكبرة لتفقد استعدادات شركة الصرف الصحي وتمركزات عربات تصريف المياه على مستوى الأحياء، والتأكد من جاهزية التعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى.

وخلال الجولة، أكد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والثلوج التي تشهدها المحافظة منذ أمس.

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وأشار المحافظ إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

هذا ووجه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال موجة الطقس السيئ وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى. لافتاً إلى أن الأمطار ستكون مصاحبة لرياح شديدة جداً مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.