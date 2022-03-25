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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي في احتفال بهية: الخير لما حد يزرعه بيتحصد بركة

صدى البلد

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في احتفالية مؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بمناسبة مرور 7 سنوات على إنشائه تحت شعار "خطوات نحو 200 ألف بهية"، للإعلان أيضا عن تفاصيل ما حققه من نجاحات منذ تأسيسه ونسب الشفاء المحققة والمستهدف، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،و السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وعدد من النواب ونجوم المجتمع من الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء بنوك مصرية وعربية.
           

وتحدثت مايا مرسي عن معرفتها ببهية من خلال السفيرة نبيلة مكرم التى دعتها لزيارة المستشفى للتعرف على اسرة بهية ومحاربات بهية، وبالفعل قامت بزيارة المستشفى بهية وأعجبت بالجهد المتميز والرائع  من أفراد طاقم مستشفى بهية، مشيدة بوقوفهم بجانب السيدات لكي  يعبروا بهن إلى بر الأمان، مضيفة: "الخير لما حد يزرعه بيتحصد بركة ".
          

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر الى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ على تخصيص أرض لمستشفى بهية بمدينة الشيخ زايد ، لتوسيع عمل المستشفى وانهاء قوائم الانتظار.

وأعربت مايا مرسي، عن أمنياتها بالاحتفال في نفس اليوم من العام المقبل من الانتهاء من إنشاء مستشفى بهية بمدينة الشيخ زايد، متوجهة بالشكر لعائلة بهية الكبيرة والصغيرة على دورهم في دعم سيدات بهية.

وفى نهاية كلمتها نعت الراحلة انيسة حسونة والتي كانت من ضمن السيدات اللاتى يتم علاجهن في بهية.

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