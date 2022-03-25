وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاة الجمعة بمسجد الحاج عبد الرازق بقرية شبرا صورة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف و صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي القرية، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف، بإلتزام المصلين بإرتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد بينهم.

ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بعنوان "التكافل المجتمعي وحقوق الوالدين والمسنين والصغار"، ليؤكد أن رسالة الإسلام رسالة إنسانية ورحمه ورقي تدعو الي أهمية التكافل بين جميع أفراد المجتمع لبناء مجتمع قوي يُشارك في بناء الوطن.

وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء القرية بمناسبة إفتتاح المسجد وتهيئته لاستقبال المصلين وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمحة.

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