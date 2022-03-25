المستشفيات التعليمية تطلق 3 مشروعات رائدة لخدمة مرضى القلب

افتتح د. محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدورة السادسة لمؤتمر كارديو كامب ٢٠٢٢ تحت رعاية معهد القلب القومى، الذى يعتبر من أهم الأحداث العلمية فى هذا المجال نظرا لما يضمه من حلقات بحثية وورش عمل يقدمها رواد مجال القلب والأوعية الدموية فى مصر.

وصرح محمد فوزى السودة، بأن مؤتمر هذا العام، بالإضافة إلى أهميته العلمية والبحثية ، فإنه يتزامن مع ٣ مشروعات ضخمة تدشنها الهيئة ، حيث ستبدأ الهيئة فى مشروع ربط جميع اقسام القسطرة القلبية بجميع وحدات الهيئة على مستوى الجمهورية مركزيا بمعهد القلب القومى، حيث ستبدأ الهيئة في تشغيل جميع وحدات القسطرة القلبية بوحداتها المنتشرة علي مستوى الجمهورية لاستقبال حالات طوارئ الأزمات القلبية وإجراء التدخلات اللازمة من تركيب الدعامات وخلافه علي مدار 24 ساعه طوال أيام الأسبوع، تحت الإشراف الطبى لأساتذة واستشاريي القسطرة بالمعهد.

وأضاف أن ثانى المشروعات هو تدشين أول دبلومة مهنية للقسطرة القلبية على مستوى مصر بمركز تدريب الهيئة ومعهد القلب القومى تحت إشراف استشاريين معهد القلب لتأهيل شباب الأطباء والارتقاء بمستوى الطبيب المصرى بوجه عام وليس فقط داخل وحدات الهيئة فقط ، وذلك فى إطار اهتمامنا بالتدريب الإكلينيكي لما لنا من خبرات واسعة فى هذا المجال ، وتميزنا بتوافر الكوادر والخبرات والقامات العلمية داخل الهيئة ، وثالث المشروعات هو بدء برنامج التداخلات الحديثة TAVI &MITRAL CLIPPING بمعهد القلب القومى وهو مخصص لأطباء الهيئة اولا ثم تباعا الاطباء من خارج الهيئة لتقديم خدمة طبية مميزة وتحقق المستهدف من ذلك.

من جهته قال د. هانى الشهيدي رئيس المؤتمر إن مؤتمر هذا العام تزامن مع يوم الطبيب المصرى ، حيث انتهزنا ذلك فى تكريم رموزنا فى مجال أمراض القلب وهم د. محمد صبحي أستاذ القلب بطب الاسكندرية ود. عادل الإتربي أستاذ القلب بطب عين شمس ود. حازم خميس أستاذ القلب.

وأضاف ان المؤتمر اشتمل على كورسات وورش عمل لأحدث تقنيات التدخل لتغيير الصمام الأورطي بالقسطرة بدلا من الجراحة وكذلك التعامل مع حالات الإنسداد الكامل بالشرايين التاجية واعادة فتحها بالقسطرة القلبية والتدريب علي محاكيات للتدريب، قام بتقديمها اساتذة من معهد القلب والجامعات المختلفة.