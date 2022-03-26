هل يعفى عن الموسوس إذا ارتكب ذنبا ؟ .. اعرف رأي العلماء

هل يعفى عن الموسوس إذا أرتكب ذنبا ؟.. سؤال يتردد كثيراً خاصة مع تعرض الكثير منا إلى الوسوسة في العبادات والعقائد، ليتبادر إلى الذهن سؤال: هل يعفى عن الموسوس إذا أرتكب ذنبا ؟، وما هو علاج الوسوسة؟ ، وكيف نتعامل مع الوساوس العقائدية؟

ومن خلال التقرير التالي نستعرض كيف يتم التعامل مع الوسوسة بالطرق الشرعية الممكنة الواردة في الكتاب والسنة وأقوال العلماء.

ذكر الله

هل يعفى عن الموسوس إذا أرتكب ذنبا ؟

يتساءل كثير من المسلمين قبل دخول شهر رمضان المبارك عن حكم ما يتعرضون له من وسواس يتسبب في الشك بكافة عباداتهم من صلاة وصيام وذكر وخلافه، حيث يتعرض الإنسان لوساوس الشيطان خلال الطاعات كاختبار وامتحان دنيوي يعرف نتيجته في الآخرة، فإبليس يُحب إلهاء العبد عن ربِّه بشتى الوسائل، والشيطان المسئول عن إدخال الوساوس إلى قلب المُسلم خلال صلاته يُسمى خنزب، فكيف للمُسلم التغلُّب عليه؟ وهل يعفى عن الموسوس إذا أرتكب ذنبا؟

والوسواس أمر يبتلى به بعض الناس وعليهم ألا يستمروا فيه ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، بحسب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمود شلبي، لافتاً إلى الوسواس مما ابتلي به الناس، فقال الله تعالى: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ»، منوهًا بأن الوسواس يختلف عن حديث النفس، فالشيطان يلقي ما يلقي في قلب الإنسان وينصرف فترى الوسواس جاءك مرة فإذا صرفته انصرف لأن الله لم يجعل للشيطان على الإنسان سبيلا.

وأوضح في إجابته عن سؤال: "يقال لي كثيرا إن عندي وسوسة في لبس الصلاة الخاص بي، فالبعض يقول إنه شفاف.. ماذا أفعل؟"، أن الأمر لا يحتاج الوسوسة، فمعرفة شفافية اللباس سهلة وهى وضع شيء خلف اللباس فلو تمت رؤيته فهو شفاف وإن لم ير فاللباس ليس شفافا.

ونوه بأنه فى بعض حالات الوسواس القهرى يكون هناك خلل في الكيمياء في المخ فتذهب للطبيب ويعطيك علاج فيذهب الوسواس، ولكن العلاج الأقوى هى همة نفسك، فالمؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وأن الشيطان لا يستطيع أن يأتي الإنسان ويوسوس له من جهتين هما: «الجهة الفوقية، والتحتية»، مشيرًا إلى أنهما جهتان محظورتان على الشيطان الذي يتحكم بالأربع جهات الأخرى، كما أن الشيطان لا يستطيع أن يأتي ابن آدم من الجهة الفوقية لأن رحمة الله عز وجل تتنزل عليه من هذه الجهة.

هل يعفى عن الموسوس إذا أرتكب ذنبا ؟

ويوضح الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، كيفية علاج الوسوسة فيقول: "يكفيك في هذا المقام ما ذكره الإمام النووي في كتابه العظيم الأذكار، حيث يقول : باب ما يقوله من بلي بالوسوسة : ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﻭﺇﻣﺎ ﻳﻨﺰﻏﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻧﺰﻍ ﻓﺎﺳﺘﻌﺬ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺇﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ) [ﻓﺼﻠﺖ: 36] ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﺩﺑﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻭﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ. 371 -

ﻭتابع: ﺭﻭﻳﻨﺎ ﻓﻲ " ﺻﺤﻴﺤﻲ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ " ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺬا؟ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺬا؟ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺭﺑﻚ؟ ﻓﺈﺫا ﺑﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﺴﺘﻌﺬ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻟﻴﻨﺘﻪ ". ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﻝ: " ﻻ ﻳﺰاﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬا ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻖ، ﻓﻤﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ؟ ﻓﻤﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻠﻴﻘﻞ: ﺁﻣﻨﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ". 372 -

ﻭﺭﻭﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﺑﻦ اﻟﺴﻨﻲ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻮاﺱ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻠﻴﻘﻞ: ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﺳﻠﻪ ﺛﻼﺛﺎ. ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻪ ".

وحول ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ابتلي ﺑﺎﻟﻮﺳﻮﺳﺔ، يؤكد الدكتور مختار مرزوق، أن من كانت به وسوسة فعليه بثلاثة أشياء، هي :"الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الانتهاء فورا عن التفكير في ذات الله عز وجل ، أن يقول بلسانه مع حضور قلبه ( آمنت بالله ورسوله ) .

اللجوء إلى الله





كيف نتعامل مع الوساوس العقائدية

يقول الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في بيانه كيفية التعامل مع الوسواس العقائدية : علينا أن نشغل أنفسنا بالذكر فالإنسان وعاء كلما امتلأ نوراً فر الوسواس عنه فكلما شغل الإنسان نفسه بالذكر فهو كفيل بتطهير العقل من تلك الوساوس.

وقد يتعرض الإنسان لوساوس الشيطان خلال صلاته، فإبليس يُحب إلهاء العبد عن ربِّه بشتى الوسائل، والشيطان المسئول عن إدخال الوساوس إلى قلب المُسلم خلال صلاته يُسمى خنزب، فكيف للمُسلم التغلُّب عليه؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العبد الذي يريد الخشوع والاطمئنان في الصلاة، ويريد إبعاد وساوس الشيطان عنه، ينبغي أن يصلي صلاة مودع، بأن يستحضر أنها آخر صلاة له في حياته.

وأضاف «عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: كيف أعالج وساوس الشيطان في الصلاة ؟ أن هذا الأمر النبوي الذي جاءت به السنة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قمت في صلاتك فصلِّ صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الإياس مما في أيدي الناس». رواه ابن ماجه ( 4171 ) وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 401 ).

وأكد أن العبد إذا استحضر هذا المعنى، فإنه سوف يركز فيما يقرأ ويستحضر بين يدي من يقف، وسيترك كل ما يشغله عن الله العظيم الذي ينظر إليه، لافتًا إلى أن العبد لا بد أن يجاهد نفسه وهواه والشيطان؛ لأن الشيطان إذا رأى منه ذلك، سيتركه وييأس منه.



كيف أتغلب على الوسواس القهري دون طبيب؟

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التغلب على الوسواس القهري يبدأ من خلال تدريب النفس وتعويدها، مشيراً إلى أن الإنسان لو شك في الوضوء من عدمه يرجح الوضوء، وإن شك صلى ثلاث ركعات أم أربعة يبقى أربعة.

وتابع:" يقولون “من وقع في الوسواس يحمل على الأقل”، والمقصود بالأقل هو الذي يرفع عنك الحرج، والأكثر على إنه العمل الأعلى، وذلك لمريض الوسواس القهري فقط، مثال ذلك في السنة، من اشتكى للنبي أنه يخرج منه الريح في الصلاة، فنظر إليه النبي وعلم أنه يعاني مرض الشك، فقال له: لا تنصرف حتى تشم ريحا أو تجد صوت.

وشدد أمين الفتوى على أنه حال فشل الأمر فإننا أمام مشكلة كيمائية تستوجب الذهاب إلى الطبيب لصرف دواء يتغلب به المرء على الخلل الذي يحدث له.

آيات لطرد الوسواس

ايات لطرد الوسواس والخوف

“إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ” سورة الحج 38.

” وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ . وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ” سورة المؤمنون 97.

“وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً” سورة الإسراء 81.

“وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ . لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ” سورة الأنفال 7 : 8.

“ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ” سورة محمد 11.

“وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ” سورة يونس 82.

“فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ . فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ” سورة الأعراف 119.

“وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ” سورة الشورى 24.

” كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ” سورة المائدة.



آيات الوسواس

سورة الناس “قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ النّاسِ * مَلِكِ النّاسِ * إِلَهِ النّاسِ * مِن شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنّاسِ * الّذِى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النّاسِ* مِنَ الْجِنّةِ وَالنّاسِ”.

“وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا” سورة الإسراء 82.

“يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ” سورة يونس 57.

” أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَك َ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك* فَإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً”.

“أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَىنُورٍ مِّن رَّبِّهِ”.

“فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ”.

“قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي”.

“هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا”.

علاج الخوف والوسواس بالقران

“وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ” سورة فصلت 36.

“إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا* لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا*وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ الله

فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا* يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا” سورة النساء 117: 120.

“وَإِنَّ عَلَيْكُم ْلَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ”.

“وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ”.

“وَشفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ”.

“وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ”.