علامات الوسواس القهرى وطرق علاجه

اضطراب الوسواس القهري (OCD) هو مرض عقلي يسبب القلق. يعاني الأشخاص المصابون بالوسواس القهري من هواجس لا يمكن السيطرة عليها .

وفقا لموقع "هيلث لاين "يتسبب الوسواس القهري في الضيق ويتعارض مع الحياة الطبيعية. يمكن أن يساعد العلاج المعرفي السلوكي والأدوية.

هواجس الوسواس القهري: يعاني الأشخاص المصابون بالوسواس القهري من مخاوف أو حوافز متكررة ومزعجة لا يمكنهم السيطرة عليها. تسبب هذه الأفكار المهووسة قلقًا شديدًا.

الأعراض والأسباب



ما الذي يسبب اضطراب الوسواس القهري؟



لا يفهم العلماء بالضبط أسباب الوسواس القهري. قد تزيد بعض العوامل أو الأحداث من فرص الشخص في تطوير الحالة ، أو تسبب نوبة من الوسواس القهري:

التغييرات في الوضع المعيشي ، مثل الانتقال أو الزواج أو الطلاق أو بدء مدرسة أو وظيفة جديدة.

وفاة أحد أفراد أسرته أو صدمة نفسية أخرى.

فرط نشاط في مناطق الدماغ.

مشاكل في العمل أو المدرسة.







ما هي أعراض اضطراب الوسواس القهري؟



تتمثل أعراض الوسواس القهري في الوساوس والأفعال القهرية التي تتداخل مع الأنشطة العادية. على سبيل المثال ، قد تمنعك الأعراض غالبًا من العمل في الوقت المحدد. أو قد تواجه مشكلة في الاستعداد للنوم في فترة زمنية معقولة. قد يعرف الشخص المصاب بالوسواس القهري أن لديه مشكلة ولكن لا يمكنه التوقف.

ما هي أمثلة الأفكار الوسواسية؟

الهواجس هي أفكار تدخلية غير مرغوب فيها تسبب قلقًا شديدًا. الامثله تشمل:

الخوف من الجراثيم أو الأوساخ.

الخوف من إلحاق الأذى بشخص آخر.

الخوف من ارتكاب الخطأ.

الخوف من الإحراج في الأماكن العامة.

مشاعر الشك أو الاشمئزاز.

الحاجة إلى الطمأنينة المستمرة.



كيف يتم تشخيص اضطراب الوسواس القهري؟



لا يوجد اختبار للوسواس القهري وإذا كانت لديك أعراض الوسواس القهري التي تتداخل مع حياتك اليومية ،

العلاج السلوكي المعرفي (CBT) :

1-العلاج المعرفي السلوكي

هو نوع من العلاج النفسي يمكن أن يساعدك العلاج السلوكي المعرفي على التوقف عن العادات السلبية ، وربما استبدالها بطرق صحية للتعامل معها.

2-العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT):

تدفع النبضات الدماغ إلى إطلاق مواد كيميائية معروفة بتحسين الحالة المزاجية فى النهاية لا يمكنك منع الوسواس القهري. لكن التشخيص والعلاج المبكر يمكن أن يساعدك في تقليل أعراضه وآثاره على حياتك.