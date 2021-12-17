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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

معلومات قد لا تعرفها عن الوسواس القهري.. هل تعاني منها ؟

أعراض وأسباب اضطراب
أعراض وأسباب اضطراب الوسواس القهري

يتسم اضطراب الوسواس القهري (OCD) بنمط من الأفكار والمخاوف غير المرغوب فيها (وساوس) تدفعك إلى القيام بسلوكيات متكررة (سلوكيات قهرية). تُعيق هذه الوساوس والسلوكيات القهرية الأنشطة اليومية وتتسبب في ضيق شديد.

 

أعراض وأسباب اضطراب الوسواس القهري



ويعتبر اضطراب الوسواس القهري، وهو حالة صحية عقلية شائعة تجعل الناس مهووسين ببعض الأفكار ويقومون بتطوير سلوكياتهم لكي يكافحون هذه الأفكار والسيطرة عليه، وفقا لما نشر في موقع “ مايو كلينك” الطبي .
 

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ويمكن للمصابين بالوسواس القهري تجاهُل أفكارهم أو إيقافها، لكن هذا الامر سوف يزيد لديهم الشعور بالضيق والقلق. في النهاية، تشعر بأنك مدفوع لأداء السلوكيات القهرية في محاولة لتخفيف التوتر. 

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتجاهل هذه الأفكار أو الدوافع المزعجة أو التخلص منها، فإنك تستمر في التفكير فيها؛ حيث يتمحور اضطراب الوسواس القهري غالبًا حول موضوعات محددة، مثل: الخوف المفرط من التعرض للتلوث بسبب الجراثيم، والتي قد تجعلك تقوم بغسل يديك بشكل قهري حتى تصاب بالقرح والتشققات.

 

أعراض وأسباب اضطراب الوسواس القهري


ويمكن أن يصيب الوسواس القهري أي شخص في أي عمر ولكنه يتطور عادة خلال فترة الشباب، ويمكن أن يسبب الوسواس القهري للناس المعاناة من أفكار متكررة غير مرغوب فيها أو غير سارة.

وعادةً ما يشمل أعراض اضطراب الوسواس القهري إلى المعاناة من بعض الأعراض، ومن أبرزها :
الخوف من التلوث أو القاذورات
الشك ومواجهة صعوبة في تحمل عدم اليقين
الحاجة إلى أن تكون الأشياء بشكل منظم ومتناسق
أفكار عدوانية أو مروعة حول فقدان السيطرة وإيذاء نفسك أو الآخرين
أفكار غير مرغوب فيها، بما في ذلك العنف أو الموضوعات الجنسية أو الدينية

وقد يصاب الاشخاص المصابون بالوسواس القهري أيضًا سلوك قهري وعمل جسدي أو شيء عقلي، مما يجعلهم يقومون ببعض الأفعال مرارًا وتكرارًا لمحاولة تخفيف الأفكار الوسواسية التي يعانون منها .

يمكن السيطرة على مرض الوسواس القهري، وعادة ما يشمل العلاج العلاج النفسي أو الأدوية، ومن غير المعروف سبب حدوث الوسواس القهري ، لكن عوامل الخطر تشمل تاريخًا عائليًا للحالة ، أو بعض الاختلافات في المواد الكيميائية في الدماغ ، أو التعرض لأحدث صادمة ومفجعة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية NHS، أنه قد يعتبر الأشخاص المرتبون بشكل طبيعي أو المنهجية أو القلقون هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمرض الوسواس القهري .

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