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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب علاج الوسواس القهري بالأدوية.. وأهم العقاقير الطبية

علاج الوسواس القهري
علاج الوسواس القهري بالأدوية

يحتاج الإنسان إلى علاج الوسواس القهري بالأدوية بعد فشل العلاج النفسي وثبوت أنه لا يساعد في علاج الوسواس القهري لحالة المريض.

وفقا لموقع NHS فإن أدوية علاج الوسواس القهري الرئيسية الموصوفة هي نوع من مضادات الاكتئاب تسمثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ويمكن أن تساعد مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية في تحسين أعراض الوسواس القهري عن طريق زيادة مستويات مادة كيميائية تسمى السيروتونين في الدماغ.

بدون أدوية.. طريقة جديدة لعلاج الوسواس القهري

في ظل انتشار كورونا.. طرق التعامل مع الوسواس القهري

وتحتاج إلى تناول مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) لمدة 12 أسبوعًا قبل أن تلاحظ أي فائدة.

يحتاج معظم الناس إلى العلاج لمدة عام على الأقل وقد تتمكن من التوقف إذا كان لديك القليل من الأعراض المزعجة أو لم يكن لديك أي أعراض مزعجة بعد هذا الوقت، على الرغم من أن بعض الأشخاص يحتاجون إلى تناول مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) لسنوات عديدة.

لا تتوقف عن تناول مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية دون التحدث إلى طبيبك أولاً لأن التوقف المفاجئ قد يسبب آثارًا جانبية غير سارة.

سيتم إيقاف العلاج تدريجيًا لتقليل فرصة حدوث آثار جانبية وقد تحتاج جرعتك إلى الزيادة مرة أخرى إذا عادت الأعراض.

آثار جانبية

تشمل الآثار الجانبية المحتملة  لمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية ما يلي:

الشعور بالاضطراب أو الاهتزاز أو القلق
الشعور بالمرض
الإسهال أو الإمساك
دوخة
مشاكل النوم  (الأرق).
الصداع
انخفاض الدافع الجنسي

هناك أيضًا احتمال ضئيل جدًا أن تتسبب مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية في التفكير في أفكار انتحارية أو الرغبة في  إيذاء نفسك . إذا حدث هذا ، فاتصل بطبيب أو اذهب إلى أقرب حادث وطوارئ (A&E) .

تتحسن معظم الآثار الجانبية بعد بضعة أسابيع حيث يعتاد جسمك على الدواء ، على الرغم من أن بعضها قد يستمر.

حمل

لا يُنصح عادةً باستخدام مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية عند علاج الوسواس القهري أثناء فترة الحمل ، خاصةً خلال الأشهر الثلاثة الأولى (الثلث الأول) لأنه يشكل خطر على الطفل.

ومع ذلك، يمكن إجراء استثناءات إذا كان الخطر الذي تشكله حالة الصحة العقلية يفوق المخاطر المحتملة للعلاج ولكن هذا يحدده الطبيب المسئول عن علاج الوسواس القهري.

علاج الوسواس القهري العلاج النفسي بالأدوية الأدوية الوسواس القهري اخبار صحة

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