أردوغان: أوكرانيا وروسيا اقتربتا من التوصل إلى توافق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أوكرانيا وروسيا على الأرجح على وشك التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أربع نقاط من أصل ست نقاط تفاوض ، حسبما أفادت صحيفة ميلييت.

واضاف أردوغان ردا على أسئلة الصحفيين، ونقلت صحيفة “ملييت” عنه قوله، إن عودته من القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الناتو، وأن إحدى النقاط تتعلق على وجه التحديد بقضية الناتو.

وتابع الرئيس التركي قائلا "في البداية ، كانت أوكرانيا مهووسة بهذه القضية ، ولكن لاحقًا بدأ الرئيس الاوكراني فولديمير زيلينسكي في الحديث علنًا عن أنه يمكن أن يتراجع عن عضوية الناتو، وهناك قضية أخرى وهي مسألة قبول اللغة الروسية كلغة رسمية.

واعترف زيلينسكي أيضًا بهذا، ويتم التحدث باللغة الروسية تقريبًا في كل مكان في أوكرانيا “لا توجد مشاكل بشأن هذه المسألة أيضًا”

واستطرد: نزع السلاح قضية أخرى، بالطبع ، أوكرانيا دولة ، لذلك ليس هناك شك في قبول نزع السلاح من الألف إلى الياء، لكن هذه القضية ليست مفهومة أيضًا، وبعبارة أخرى، ذكر الجانب الأوكراني أنه يمكن هنا تقديم تنازلات معينة للغاية".

واضاف أردوغان إن القضية الرابعة التي اتفقت أوكرانيا عليها "هي ما يسمونه الأمن الجماعي" ، كما أظهرت أوكرانيا نهجًا إيجابيًا في هذا الصدد، حسبما قال الرئيس التركي.

وأضاف أردوغان: "لكن ، بالطبع ، أوكرانيا ليست مرتاحة إلى هذا الحد في شؤون شبه جزيرة القرم ودونباس".