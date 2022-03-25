مدرب الإسماعيلي: مواجهة مصر والسنغال صعبة.. وعلى اللاعبين الثبات وعدم الاستعجال

أكد حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، على صعوبة مواجهة السنغال مشيرًا إلي ضرورة تحلى اللاعبين بالثبات وعدم الاستعجال علي هز الشباك.

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالى فى التاسعة والنصف من مساء اليوم بإستاد القاهرة وسط حضور جماهيري مكثف في ذهاب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر هذا العام.

وأضاف : ” الحفاظ علي نظافة الشباك في لقاء الذهاب والتسجيل سيسهم في نقل الضغط علي المنتخب السنغالي “.

وتابع :” أتمني من اللاعبين مواصلة تألقهم والروح والعزيمة التي ظهرت خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون “.

وأتم تصريحاته : ” دور الجماهير سيكون فى غاية الأهمية وسيسهم في تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء والضغط على المنافس .