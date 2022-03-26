اليوم… قلعة قايتباي بالإسكندرية تطفئ إضائتها مشاركةً في ساعة الأرض

أعلنت وزارة السياحة والآثار إطفاء إضاءة قلعة قايتباي في الإسكندرية للمشاركةً في ساعة الأرض، اليوم السبت، والمساهمة في ترشيد إستهلاك الطاقة؛ لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

وأعلنت الوزارة أن اليوم السبت، الموافق 26 مارس 2022، ستشارك قلعة قايتباي، دول العالم في الحدث العالمي السنوي “ساعة الأرض” عن طريق إطفاء الإضاءة غير الضرورية وذلك للمساهمة في ترشيد إستهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

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وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن مشاركة الوزارة في مثل هذا الحدث؛ تأتي إيمانا منها بتضافر كافة الجهود الوطنية لمشاركة دول العالم في تسليط الضوء على مثل هذه الظواهر الهامة والتوعية بمخاطرها وتقليل الانبعاثات الحرارية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة،حيث سيتم، يوم السبت القادم، إطفاء الإضاءة الخارجية لكل من قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وقلعة قايتباي بالإسكندرية ومنطقة المسلة الناقصة بأسوان ومعبد الدير البحري بالأقصر، وذلك لمدة ساعة واحدة، بدءا من الساعة 8.30 وحتى 9.30 مساء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية والتعاون الوثيق بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة