عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم… قلعة قايتباي بالإسكندرية تطفئ إضائتها مشاركةً في ساعة الأرض

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي

أعلنت وزارة السياحة والآثار إطفاء إضاءة قلعة قايتباي في الإسكندرية للمشاركةً في ساعة الأرض، اليوم السبت، والمساهمة في ترشيد إستهلاك الطاقة؛ لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

وأعلنت الوزارة أن اليوم السبت، الموافق 26 مارس 2022، ستشارك قلعة قايتباي، دول العالم في الحدث العالمي السنوي “ساعة الأرض” عن طريق إطفاء الإضاءة غير الضرورية وذلك للمساهمة في ترشيد إستهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

تقرأ أيضًا:

طوارئ في الإسكندرية.. المحافظ يتابع استعدادات التعامل مع الطقس السيئ


وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن مشاركة الوزارة في مثل هذا الحدث؛ تأتي إيمانا منها بتضافر كافة الجهود الوطنية لمشاركة دول العالم في تسليط الضوء على مثل هذه الظواهر الهامة والتوعية بمخاطرها وتقليل الانبعاثات الحرارية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة،حيث سيتم، يوم السبت القادم، إطفاء الإضاءة الخارجية لكل من قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وقلعة قايتباي بالإسكندرية ومنطقة المسلة الناقصة بأسوان ومعبد الدير البحري بالأقصر، وذلك لمدة ساعة واحدة، بدءا من الساعة 8.30 وحتى 9.30 مساء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية والتعاون الوثيق بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة

الاسكندرية وزارة السياحة والآثار الاحتباس الحراري الدكتور مصطفى وزيري الطقس السيئ وزارة السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

ترشيحاتنا

موعد سفر وبرنامج منتخب مصر في داكار قبل إياب السنغال

أمير المصري يكشف سر السلسلة التي يرتديها .. ويؤكد: منتدى الشباب عظمة

منتخب مصر يستدعي رامي ربيعة لـ إياب مصر والسنغال

صلاح يعني كل شيء.. كاف: هل يستطيع الفراعنة التمسك بالتقدم على السنغال؟

ميسي يقود منتخب الأرجنتين للفوز على فنزويلا بثلاثية في تصفيات المونديال

ضابط ينقذ شاب من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار في الهند| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

ضابط ينقذ شاب من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار في الهند| فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

خشب لا تحتاج لكهرباء.. رجل يصنع أغرب مشاية رياضية في المنزل| فيديو

فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ