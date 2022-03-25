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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمشاركة 150 موسيقيا.. نوال الكويتية تبدأ حفلها بالرياض بأغنية خذاني الشوق

صدى البلد

انطلق حفل الفنانة نوال الكويتية بمشاركة أكثر من 150 موسيقيا وراقصا عالميا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحرصت ان تبدأ نوال الحفل باغنية خذاني الشوق، وتقدم لحمهورها عدد من الاغاني الاي يحبوها.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المنظمة لحفل نوال الكويتية، عن طرح التذاكر للجمهور من خلال منافذ الحجز الالكترونية، وتبدأ أسعار التذاكر من فئة 200 ريال سعودي.

أحدث أغاني نوال الكويتية

طرحت الفنانة نوال الكويتية اغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد ، والذى يحمل أسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ماتسوى غلا" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

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لحظة وصول نوال الكويتية إلى السعودية لـ حفل ختام موسم الرياض

كانت الفنانة نوال قد أحيت خلال الفترة القادمة حفلا ضخما ضمن حفلات موسم الرياض، والذى يقام في مدينة السعودية.

وأذاعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر- لقاءا مع نوال الكويتية فور وصولها، أعربت فيه عن سعادتها لاختيارها نجمة ختام موسم الرياض ومنحها الثقة، مشيرة إلى أن الجمهور سوف يستمتع بحفل به تقنيات عالية من الموسيقى. 

السعودية الكويت نادية الجندي نوال الزغبي الموسيقى

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