نوال الزغبي تهنئ نادية الجندي بعيد ميلادها .. والأخيرة ترد

هنأت الفنانة نوال الزغبي الفنانة نادية الجندي بمناسبة عيد ميلادها.



وغردت نوال الزغبي من خلال حسابها الشخصي تويتر :" كل عام وانت بخير وصحة وشباب ".

لترد عليها نادية الجندي :" وانتي طيبه حبيبة قلبي وبالف خير وسعاده وجمال ميرسي ياحبيبي ".



تعتبر نادية الجندي من أكثر النجمات اللاتي تهتم بأتباع احدث صيحات الموضة و اختيار ما يتناسب معها كما تعتمد على فساتين السهرة ذات الأقمشة القيمة و التي تبرز رشاقتها أيضا.

تفضل نادية الجندي التنوع و التجديد وعدم التكرار، بالإضافة إلي ذلك تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات القيمة التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها مظهرا مميزا.