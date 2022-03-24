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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تهنئ نادية الجندي بعيد ميلادها .. والأخيرة ترد

صدى البلد

هنأت الفنانة نوال الزغبي الفنانة نادية الجندي بمناسبة عيد ميلادها.


وغردت نوال الزغبي من خلال حسابها الشخصي تويتر :" كل عام وانت بخير وصحة وشباب ".

لترد عليها نادية الجندي :" وانتي طيبه حبيبة قلبي وبالف خير وسعاده وجمال ميرسي ياحبيبي ".


تعتبر نادية الجندي من أكثر النجمات اللاتي تهتم بأتباع احدث صيحات الموضة و اختيار ما يتناسب معها كما تعتمد على فساتين السهرة ذات الأقمشة القيمة و التي تبرز رشاقتها أيضا.
تفضل نادية الجندي التنوع و التجديد وعدم التكرار، بالإضافة إلي ذلك تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات القيمة التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها مظهرا مميزا.

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