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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التفوق في القاهرة.. موعد مباراة الإياب بين منتخب مصر والسنغال

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره السنغالي في دور الإياب والحاسم للتأهل لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة الإياب بين مصر والسنغال على ملعب ديامنديو في داكار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 مارس 2022 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة

ويسعي المنتخب المصري للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بينما يأمل منتخب السنغال في الصعود للمرة الثالثة في تاريخه.

 

انتهت أحداث مباراة مصر والسنغال بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تفاصيل المباراة..

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح  تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لاصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للاصابة ونزوله مرة اخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر ابراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود الونش، عمر جابر .

‏خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد صلاح

تشكيل السنغال لمواجهة مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: ساليو سيس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، بونا سار

وسط الملعب: شيخ كوياتيه، نامباليس ميندي، إدريسا جايي.

الهجوم: ساديو ماني، فامارا ديادهيو، إسماعيلا سار.

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