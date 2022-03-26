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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عروض كبيرة.. الغرفة التجارية: تجار الأدوات الكهربائية ملتزمون بأسعارهم

صدى البلد

أكد إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن كبار المستوردين والمنتجين للأجهزة الكهربائية ملتزمون بأسعارهم، أما ما حدث من بعض التجار الصغار برفع الأسعار جاء تخوفًا من انخفاض القيمة السوقية للبضاعة.


وقال العربي، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، ردًا على الشكاوى التي وردت  بتضرر المواطنين من رفع أسعار بعض الأدوات والسلع الهندسية، والأجهزة الكهربائية، : " التجار متخوفين من الرزق، لكنه ممكن يزود وميبعش يبقى خسر، ولو باع عمل دوران لرأسماله أسرع يكسب أكثر، هناك قاعدة لدى التجار بيع كثير واكسب قليل هتربح أكثر".

ولفت العربي، إلى أن الغرف التجارية اجتمعت مع  وزير التموين والتجارة الداخلية، للحديث عما تمكنوا من عمله من شوادر ومنافذ للبيع، لافتًا إلى وجود أكثر من 5 آلاف منفذ بيع.

ونوه العربي ان الشوادر متوفرة فيها البضاعة بكل أنواعها بأسعار وتخفيضات متفاوتة من 10% وحتى 30%، وبعض الأصناف أكثر.

وتابع: "عروض كبيرة، الكل يعمل لخدمة المستهلك لتمر الفترة بخير وسلام، كلنا نخدم المستهلك فهو المحرك الرئيسي للتجارة".

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