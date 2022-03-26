عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبنان.. نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة  نادين نسيب نجيم صورة جديدة وقامت بنشرها مع متابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة للغاية.

 

إطلالة نادين نسيب نجيم

 

اختارت نادين نسيب نجيم الظهور بهوت شورت باللون الأحمر تايجر مع اأسود، وعليه توب من الحرير كت باللون الأسد، واختارت عليه جاكيت باللون الأسود بأكمام طويلة مع خذاء ناعم باللون البيج، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 

بـ إطلالة جديدة.. أسما شريف تتألق في أحدث ظهور لها| شاهد

بـ إطلالة جديدة.. درة تتالق في أحدث ظهور

 

وظهرت نادين نسيب نجيم، بتسريحة انسيابية ناعمة، وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة على اكتافها وظهرها، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.
 


واختارت  نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو بالألوان الترابية الناعمة مع الآي لاينر، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت  نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الإكسسوارت؛ فقد اختارت قرطين ناعمن وقلادة باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.


حياة نادين نسيب نجيم

 

ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.


مسيرة نادين نسيب نجيم


درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

 

نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب نجيم حياة نادين نسيب نجيم مسيرة نادين نسيب نجيم beauty and personal care

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

موضوعات متعلقة

نادين نسيب نجيم تظهر بإطلالة أنثوية من حفل تكريمها بدبي |شاهد

نادين نسيب نجيم: سر الموضة والجمال هو اختيار ما يجعلك تشعر بالراحة

بإطلالة كاجوال.. نادين نسيب نجيم تخطف قلوب متابعيها

إطلالة جذابة…نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

تأكد غياب الونش.. كيروش يبحث ضم مدافع جديد لمباراة إياب منتخب مصر والسنغال

وهمي .. خبير يحذر من الاستثمار في العملات الرقمية

لماذا نزل القرآن؟ وكم ليلة قدر في العام؟.. أسرار لا يعرفها كثيرون

مخبوزات مصرية.. طريقة عمل قرص طرية بالزبادي

لا تفتح هذه الرسائل أبدا.. تحذير من رسالة خبيثة منتشرة على ماسنجر

يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير رومانسية لـ شام أبنة أصالة وزوجها قبل حفل زفافهما

رحلة إلى الكاريبي.. زيارة كيت ميدلتون وويليام إلى مدرسة في جزر الباهاما

فوائد شرب الحلبة قبل النوم

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

فيديو

أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

وصول حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة لمواجهة السنغال في تصفيات المونديال .. فيديو

خبرة كبيرة في المفاعلات النووية.. رحيل العالم النووى المصري حسن سويلم

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ