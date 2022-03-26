أهلت أربعة منتخبات للمونديال.. أبرز تصريحات كيروش بعد فوز مصر على السنغال

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني أن مباراة السنغال التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022 كانت صعبة.

قال البرتغالي كارلوس كيروش عبر المؤتمر الصحفي أن مواجهة منتخب مصر لنظيره السنغال كانت قوية وصعبة نظرا لكون أسود التيرانجا منتخب يتسم بالقوة والندية لافتا إلى أن لاعبي الفراعنة الكبار نجحوا في تحقيق الفوز بالقاهرة.

لفت إلى أن لاعبى منتخب مصر جاءت بدايتهم قوية وتسيدوا مجريات مباراة السنغال وفرضوا سيطرتهم ونجحوا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد مشيرا إلى أن الفراعنة الكبار حافظوا على الهدف الذى تم إحرازه مبكرا.

شدد على أن هناك 90 دقيقة في لقاء الإياب أمام منتخب السنغال بداكار منوها إلى أنه سوف يتم التركيز في قادم الساعات على الاستعداد لمواجهة أسود التيرانجا وانتزاع بطاقة التأهل على ملعب المنافس وسط جماهيره.

وأوضح البرتغالي كارلوس كيروش أن مباراة الإياب في داكار ستكون مفتوحة والتأهل يتوقف على عدة عوامل واقصاء إيطاليا من تصفيات كأس العالم درس قاس للجميع ومنتخب السنغال لديه طموح مشروع في التأهل إلى كاس العالم.

أضاف: أنا مدرب خضت أكثر من 250 مباراة دولية وأهلت أربعة منتخبات للمونديال ويتم تصنيفي من الأفضل 10 مدربين في العالم ولكنى ما زلت أتعلم بعض الأشياء ومنها أن القرارات هي حق المدير الفني لوحده.



واستطرد : خضنا مباراة جيدة وكانت لدينا دوافع كبيرة والمنافس كانت لديه نفس الدوافع وواجهنا خصم يلعب معظم نجومه في دوري أبطال أوروبا وحاولنا الخروج بشباك نظيفة لأننا نعرف أن الهدف خارج الأرض يساوى هدفين وخلقنا 7 فرص أمام المرمى وكنا جيدين.



وأشار إلى أن إصابة محمد عبد المنعم تتضمن كسر في الأنف ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية سريعة كما أجرى زملائه اللاعبون فور انتهاء المباراة اتصالات به والجهاز الطبي الذى يرافقه للاطمئنان على اللاعب بعد توجهه للمستشفى.

واختتم تصريحاته قائلا : منتخب السنغال أتى بلاعبين عل غرار فريق سلة طول الواحد منهم أكثر من 2 متر وفي العموم سعيد بأداء لاعبي الدفاع محمد عبد المنعم والونش وياسر إبراهيم في اللقاء.

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لإصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة ونزوله مرة أخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.