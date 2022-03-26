بأسهل الخطوات ...طريقة عمل بطاطس مشوية بالجبنة

بطاطس مشوية بالجبنة من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات أيضا.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بطاطس مشوية بالجبنة فيما يلي

مقادير بطاطس مشوية بالجبنة



بطاطس كبيرة

سوسيس

جبنة شيدر

بصل

ثوم

بصل أخضر

كريمة حامضة أو لبنة

لبن

زعتر

زبدة

ملح

فلفل



طريقة تحضير بطاطس مشوية بالجبنة



- تلف البطاطس في ورق الفويل مع رشة ملح وتدخل فرن ساخن لتشوى

- تبشر الجبن الشيدر

- تفرم البصل الأخضر والزعتر ويوضعو في زيت ساخن على النار ويقلبو قليلا يضاف إليها السوسيس المقطع ثم يضاف الزبدة واللبن

- تفتح البطاطس بعد إخراجها من الفرن تشق نصفين وتجوف ثم يضاف ما يخرج من البطاطس إلى خليط الحشو

- تحشى البطاطس بالخليط ويوضع على وجهها الجبنة المبشورة

- وتدخل الفرن تحت الشواية مدة أن يحمر وجهها ثم تقدم ساخنة