إجراء التصفيات النهائية لمسابقة عباقرة سيناء لمدارس التعليم الثانوي

أجرت إدارة الشيخ زويد التعليمية بمحافظة شمال سيناء، التصفيات النهائية لمسابقة عباقرة سيناء لمدارس التعليم الثانوي بقاعات مدرسة الصناعة في الشيخ زويد شمال سيناء ، تحت رعاية حمزة رضوان وكيل الوزارة التربية والتعليم، بمحافظة شمال سيناء، والمهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني ،و اشراف مروة عبد العزيز سالم مدير إدارة الموهوبين بسيناء.

المركز الأول

حيث شاركت مدرسة الصناعات المشتركة ، ومدرسة الثانوية التجارية، بالشيخ زويد ، وفازت مدرسة الصناعات المشتركة بالمركز الاول علي مستوى الإدارة.

كما شاركت في مرحلة الثانوي العام كل من مدرسة الغزالي الثانوية بنات ، ومدرسة الشيخ زويد الثانوية العسكرية بنين ..حيث أسفرت التصفيات عن فوز مدرسة الشيخ زويد الثانوية العسكرية.

وقد تم تصعيد المدارس الفائزة المنافسة على مستوى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

حضر فعاليات المسابقة ، سلامة سلمان سلامة مدير عام الشيخ زويد التعليمية، و أيمن شراب وكيل الادارة، و ايمان محمد عبد العظيم مسئول الموهوبين بالمديرية ، والدكتور عاصم السيد مسئول المتابعة ، و الدكتورة عبير إمام رئيس قسم الموهوبين بإدارة الشيخ زويد ومشرفي الأنشطة بالمدارس المشاركة.