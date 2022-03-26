أصالة تهدي أغنية لابنتها شام الذهبي في حفل زفافها

أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنانة أصالة نصري، بعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، الذي أقيم ليلة أمس، الجمعة 25 فبراير، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا عبر موقع “تويتر”، من حفل زفاف شام الذهبي، ظهرت فيه أمها لفنانة أصالة، تهدي العروسين أغنية بحفل الزفاف، فيما قام العروسان بالرقص على نغمات الأغنية.

أصالة تُهدي ابنتها شام وزوجها أغنية في حفل زفافهم 🥺🤍.pic.twitter.com/bV7e5AkWfH — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 25, 2022

أصالة تبكي في حفل زفاف ابنتها

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للفنانة أصالة من حفل ابنتها شام الذهبي، وهى تبكي، حيث لم تتمالك دموعها من السعادة.

وخلال حفل الزفاف، أهدت شام الذهبي باقة الورد الخاصة بالعروس إلى الفنانة إليسا.

غياب أحمد حلمي عن حفل زفاف ابنة أصالة

كشفت الفنانة مني زكي عن سر غياب الفنان أحمد حلمي عن حفل زفاف شام، ابنة الفنانة أصالة، والذى أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة .

وظهرت الفنانة إليسا فى فيديو من حفل زفاف شام ابنة الفنانة أصالة لتسال منى زكي عن سر غياب الفنان أحمد حلمي، حيث قالت الأخيرة إن سبب غيابه يعود لمشاهدته مباراة مصر والسنغال.

تفاصيل حفل زفاف ابنة أصالة

حرصت الفنانة إليسا على حضور حفل زفاف شام، ابنة الفنانة أصالة، والذى أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت إليسا فى الفيديوهات الخاصة من حفل زفاف شام، ابنة الفنانة أصالة، وهى تغنى مع الفنانة أصالة أغنية “راجعين يا هوى"، بينما شاركت الفنان رامي صبري أغنية “عيشالك”.

وكانت المطربة أصالة كشفت، من خلال فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن موقف طريف مع زوج ابنتها شام، وذلك خلال حفل الزفاف المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقالت أصالة: "من كم سنة فاتوا، كان فيه طفل عمره 9 سنين طلب يتصور معايا، واتصورت معه من كام سنة، وقالي إنه يحبني ويسمع أغاني، ولا عرفت إن هذا الطفل سيكون شريك بنتي في حياتها، شامتي وأحمد حبيبي، نزفهم سوا اليوم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربة أصالة من حفل زفاف ابنتها شام الذهبي المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة.

ونشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، صورا جديدة لها مع زوجها من حفل الزواج، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.