أول ظهور لـ محمد عبد المنعم بعد خضوعه لـ عملية جراحية.. شاهد

خضع محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر لعملية جراحية “عاجلة” في الأنف، عقب مواجهة السنغال، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وغادر محمد عبد المنعم ملعب المباراة “مصابا” في الدقيقة 39، بعد إصابة قوية في الأنف نتيجة تدخل مع ساديو ماني، نجم منتخب السنغال.

أول ظهور لـ محمد عبد المنعم

واستدعى منتخب مصر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، للقاء الإياب أمام السنغال، بدلا من محمد عبد المنعم، كما استدعى علي جبر، مدافع بيراميدز، بدلا من محمود حمدي الونش الذي يغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وقطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو حلم التأهل إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف، أمس الجمعة.

جاء هدف منتخب مصر والمباراة والوحيد من تسديدة لـ محمد صلاح ارتطمت بعارضة السنغال ثم اصطدمت بـ ساليو سيسه وسكنت شباك أسود التيرانجا.

موعد لقاء الإياب بين مصر والسنغال والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، على ملعب ديامينياديو الأوليمبي في العاصمة السنغالية “داكار”.

وتذاع مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس “المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات”، والقناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على موقع “يوتيوب”.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم؟

يكفي منتخب مصر التعادل "بأي نتيجة" أمام السنغال في لقاء الإياب لحسم التأهل رسميا إلى كأس العالم 2022.

كما أن هزيمة منتخب مصر بفارق هدف باستثناء نتيجة ( 0-1)، تضمن أيضا صعود الفراعنة إلى مونديال قطر.