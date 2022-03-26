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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصدرت الترند.. نوال الكويتية تشعل حفل ختام موسم الرياض

نوال الكويتية
نوال الكويتية

تصدرت الفنانة نوال الكويتية، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد حفلتها ليلة أمس الجمعة 25 مارس، في ختام موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وقدمت نوال الكويتية، باقة متنوعة من أروع أغانيها، من بينها: (اللي راح، تدري، ترى الليل عودني، انت طيب، فيني كثير، القلب يفداك)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على التطبيقات القصيرة تويتر- مقتطفات من الحفل الذي نظمته ليلة أمس.

حفل نوال الكوتيتة بختام موسم الرياض

انطلق حفل الفنانة نوال الكويتية بمشاركة أكثر من 150 موسيقيا وراقصا عالميا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحرصت أن تبدأ نوال الحفل باغنية خذاني الشوق، وتقدم لحمهورها عدد من الاغاني الاي يحبوها.

 

أحدث أغاني نوال الكويتية 

طرحت الفنانة نوال الكويتية اغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد ، والذى يحمل أسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ماتسوى غلا" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

كانت الفنانة نوال قد أحيت خلال الفترة القادمة حفلا ضخما ضمن حفلات موسم الرياض، والذى يقام في مدينة السعودية.

 

نوال الكويتية تبكي على الهواء 

في أبريل العام الماضي، أجهشت الفنانة نوال الكويتية بالبكاء خلال مشاركتها في الحملة الوطنية الكويتية "سننتصر" التي تجوب شوارع الكويت من أجل توعية المواطنين بأهمية البقاء في المنزل.

وفي الفيديو ظهرت ابنة نوال الكويتية، حنين، وهي تمسح دموعها بعدما تأثرت بوالدتها بسبب العزل المنزلي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت نوال الكويتية من منزلها بتحية المشاركين في الحملة وتوزيع زجاجات المياه على المشاركين في الحملة من وزارة الصحة الكويتية. 

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