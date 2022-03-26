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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجآت وعروض فنية مميزة في الحلقة النهائية من برنامج الدوم .. الليلة

برنامج الدوم
برنامج الدوم

ساعات قليلة تفصلنا عن الحلقة النهائية من برنامج  اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج " الدوم" والتي ستشهد مفاجآت عديدة وعروض غنائية واستعراضية وفنية وذلك في تمام الساعة ٩ ونصف مساء على قناة On .

وتنضم الى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي والنجم كريم عبد العزيز والنجمة اصالة.

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الدوم يعرض تقريرا عن مرحلة تجارب الأداء من كافة محافظات مصر..فيديو

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لجنة التحكيم الدوم منتقدة لمياء سامي في فئة التقديم التلفزيوني: غير جاهزة

تفاصيل برنامج الدوم 

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة ال ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا ، المخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر امير طعيمة والملحن عمرو مصطفى ، اما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى ابراهيم والاعلامية لميس الحديدي والاعلامية چاسمين طه.

وتتراوح اعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و 28 سنة  للغناء والتمثيل اما التقديم من ٢١ لـ ٢٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات ل ١٥ الف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم،كما يشترط على المتسابقين ان يستقروا في القاهرة.

الدوم برنامج الدوم برنامج اكتشاف المواهب تفاصيل برنامج الدوم Arts Entertainment

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