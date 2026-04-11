منسق «مكتبات مصر العامة»: استقبلنا أكثر من 500 ألف زائر خلال 9 أشهر

كشف الدكتور أحمد أمان المنسق العام لمكتبات مصر العامة، عن تحقيق مكتبة مصر العامة بالجيزة أرقامًا قياسية خلال الأشهر الـ 9 الماضية، حيث استقبلت أكثر من 534 ألف زائر متجاوزة الإيرادات المستهدفة، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على الأنشطة الثقافية كبديل منافس لوسائل الترفيه الأخرى.

وأوضح أمان، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المكتبة التي تأسست عام 1995 وفق النظم الأوروبية، تقدم خدمات الاطلاع والإعارة، إلى جانب برامج تدريبية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات متخصصة في التكنولوجيا والتنمية البشرية، وتشمل الأنشطة دورات في اللغات مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، إضافة إلى برامج للأطفال في التعليم والأنشطة اليدوية والفنية، ما ساهم في جذب مختلف الأعمار بدءًا من سن 3 سنوات.

وأشار إلى أن المكتبة تمتد على مساحة نحو 2600 متر مربع، وتضم أقسامًا للكبار والأطفال مع تقديم فعاليات شهرية متنوعة تلبي اهتمامات الجمهور، مضيفا أن هذا التنوع في الخدمات والأنشطة ساهم في زيادة معدلات التردد بشكل ملحوظ، وجعل المكتبة مركزًا ثقافيًا متكاملًا يخدم المجتمع.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن مشروع المكتبات المتنقلة شهد توسعًا كبيرًا، حيث بلغ عددها 24 مكتبة تغطي 18 محافظة، ونفذت مئات الزيارات والأنشطة الثقافية، مؤكدا أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة على مستوى الجمهورية وصل إلى نحو مليون و465 ألف مواطن، في إطار توجه الدولة للوصول بالخدمات الثقافية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.