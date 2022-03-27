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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

٥ علامات لتلف وش السلندر.. تفاصيل

جوان وش السلندر
جوان وش السلندر

يعتبر جوان وش السلندر أهم أجزاء السيارة ، وهو عبارة عن جزء رفيع من المعدن ، فى بعض المحركات أو أغلبها تكون فى الأعلى،  وتعمل على منع تسرب الماء أو الزيت من المحرك إلى الخارج ، و اختلاطه بمياه التبريد الخاصة بالمحرك.

 
و تتمثل وظيفة جوان وش السلندر في إحكام السوائل داخل المحرك، وتلفه يؤدي إلى النقص الشديد في مياه التبريد ومع استمرار تشغيل المحرك وقيادة السيارة بهذا الوضع لفترة طويلة، يجعل حدوث مشاكل كبيرة ، من الممكن ان تصل الى حد فقدان المحرك بالكامل .
 

ولكن يقع العديد من السائقين المبتدئين أو الذين ليس لهم خبرة فى مجال صيانة السيارات ، مما يؤدى الى اهمال صيانته وبالتالى حدوث مشاكل فى والتى تؤثر بالطبع على المحرك وأدائه .
 

وخلال السطور التالية سنتعرف على علامات تلف جوان وش السلندر :
 

١ - عند ملاحظة وجود اختلاط ماء مع الزيت وتكوين ما يعرف بـ " الطحينة " لقرب اللون والشبه عند فحص قربة المياه ، ويتحول ملمس المياه من سائل الى سميك ولزج كملمس الزيت  .

 
٢- ملاحظة وجود تسرب من جوان وش السلندر ، وغالبا يكون التسريب عبارة عن ماء و زيت .
 

٣- تلف جوان وش السلندر يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك حتى مع وجود مياه في الردياتير للتبريد ، وهذا بسبب امتزاج الزيت والمياه داخل إجزاء المحرك.

٤- يمكنك فحص وش اسلندر بنفسك عن طريق تشغيل المحرك وفتح غطار الريداتير وتزويد البنزين وان لاحظت وجود فقاقيع مياة كثيرة تخرج من مياة الريداتير فأعلم ان الجوان يحتاج لتغيير .
 

٥ - تلف جوان وش السلندر يؤدي ، الى النقصان المستمر في سائل التبريد على الرغم من تزويد قربة الماء والردياتير بالمياه بصفة دائمة ، بسبب ارتفاع درجة الحرارة واستمرار تبخر وتسريب اجزاء كبيرة من المياه .
 

وعند تغيير جوان وش السلندر يجب أن تمر السيارة بفترة تليين لمسافة 500 كم ثم تعود للميكانيكي ليقوم بربط مسامير المحرك بشكل جيد ويحكم إغلاقها لتضمن عملة تغيير وش سلندر ناجحة.

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