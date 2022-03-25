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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل المباراة المصيرية مع السنغال.. الشعب المصري عايز يأكل المنتخب كوارع وممبار

تقرير منتخب مصر
تقرير منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منافسه السنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

 

ويحلم المصريون للتواجد ضمن المنتخبات الكبيرة في نهائيات كأس العالم وهو الإنجاز الذي يظل في أذهان عشاق الساحرة طوال 4  أعوام، وتعيش الجماهير المصرية لحظة عصيبة خوفا من غياب الإنجاز لمدة طويلة مرة أخرى. 

 

ويرفع محمد صلاح حلم المصريين من جديد للوصول لأهم بطولة دولية عاشت بعيدا عن مصر خلال أعوام عدة، حيث يعد قائد الجيل الحالي الذي نجح في التأهل إلي المونديال الماضي بروسيا 2019 بعد هدفه في الوقت القاتل أمام الكونغو.

 

وخلال التقرير التالى نستعرض بعض آراء المواطنين عن مباراة منتخب مصر الأول لكرة أمام السنغال.

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