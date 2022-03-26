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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه جميع العاملين بالحصول على الجرعة التنشيطية

تنفيذي الغربية يوافق على إقامة 71 محطة لتموين السيارات بالغاز

تنفيذي الغربية يوافق
تنفيذي الغربية يوافق على إقامة 71 محطة غاز لتموين السيارات

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام.

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ووجه المحافظ  بحصول جميع العاملين بالديوان العام، المراكز، المدن، الأحياء والمصالح الحكومية على الجرعة الثالثة الخاصة بفيروس كورونا، للوصول إلى نسبة 100 % وتم في الجرعتين الأولى والثانية، مع التأكيد على منع دخول أي مواطن دون تقديم ما يفيد حصوله على الجرعتين الأولى والثانية
ووجه المحافظ التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان ووجه رؤساء المدن بتسهيل مهام مديرية الصحة في إتمام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي ستبدأ من الغد 27 مارس ولمدة أربع أيام.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتم الموافقة على قبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بمساحة 532 م2 – بناحية قرية محب الجديدة التابعة للوحدة المحلية بالشهيدي بحوض المستجد (3) مركز المحلة الكبرى لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

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ووافق المجلس على مقترح خطة إقامة 71 محطة تموين غاز للسيارات (قطاع خاص) بالطرق الرئيسية بنطاق المحافظة وفقا للضوابط والاشتراطات القانونية الواردة بالقرار 615 لسنة 2016 وتعديلاته، و تعديل مسمى أحد شوارع حي أول طنطا بإسم الملازم شرطة محمد المسيري.

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محافظ الغربية الغربية مليون جنيه بفيروس كورونا المصالح الحكومية الدكتور طارق رحمي

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