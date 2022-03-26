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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البنك الزراعي المصري ينظم حفل لتيسير زواج 100 فتاة في قنا

احتفال البنك الزراعى
احتفال البنك الزراعى المصرى

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، حفل البنك الزراعى المصرى، لدعم تيسير زواج الفتيات والأسر الأكثر احتياجا فى إطار مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، وذلك بقاعة السندريلا بمدينة قنا .

 

جاء ذلك بحضور علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، وحازم عمر، نائب محافظ قنا ، والنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة و رؤساء الجمعيات وكبار العملاء بالبنك والأسر الأولى بالرعاية.

 

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 ثمن محافظ قنا ، جهود البنك الزراعي المصري  في تنفيذ العديد من المبادرات في محافظة قنا كمبادرة إحلال السيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لملاك السيارات وسداد مديونات الأمهات الغارمات وتطوير البنية التحتية للزراعة بالمحافظة.

 

وأوضح محافظ قنا ، بأن مبادرة تيسير زواج الفتيات للأسر الأكثر إحتياجا تهدف الى تقديم يد العون والمساعدة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء الأسر الأولى بالرعاية لمواجهة ظاهرة ارتفاع التكاليف في نفقات الزواج والحد من آثارها السلبية كما أنها تعد فرصة نموذجية لتواصل الأجيال وتعزيز المودة والألفة، حيث أن بناء الأسرة السعيدة يُشكل خير ضمان لتعزيز الأمن والطمأنينة والاستقرار فى ربوع الوطن.

 

كما قدم محافظ قنا ، الشكر لقيادات البنك الزراعي المصري لمساهمته الفعالة في مساعدة الفئات الأكثر إحتياجا، كما أثنى النائب أشرف رشاد على جهود البنك الزراعي المصري  في دعمه للفلاح المصري وتوفير حياه كريمة له ، وكذا مساهمته فى تحقيق الأمن الغذائي للقري الاكثر احتياجا  والطفرة التنموية التي شهدها قطاع الزراعة وذلك في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، بأن البنك يقوم اليوم بدعم 100 فتاة، وذلك بتقديم 3 أجهزة لكل عروسة" ثلاجه ، بوتاجاز . غسالة" حيث قامت مديرية التضامن بقنا ببحث اجتماعى لتحديد 100 أسرة مستحقة بمراكز محافظة قنا التسعة ، موضحا أن البنك سيقدم الدعم للمائة أسرة لمساعدتهم علي البدء في مشروعات خاصة بهم للارتقاء بمستوي معيشتهم ومساعدتهم في تسويق منتجات مشروعاتهم.

 

و أضاف فاروق، بأن البنك يضع كافة الإمكانيات لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لتوجيهات  رئيس الجمهورية بدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ستغير وجه الحياة الريفية وتحسن مستوي معيشة سكان القري وخلق فرص العمل وتحقيق الشمول المالي بالإضافة الي تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

 

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، بأن البنك يتوسع حالياً في دعم المشروعات المتناهية الصغر من خلال مبادرة "باب رزق" وهي من أحدث البرامج التمويلية التى أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لدعم و تمويل المشروعات متناهية الصغر لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالى.

 

وأشاد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، بالتعاون الكبير من الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا في كافة مجالات التنمية بالمحافظة التي ينفذها البنك، لافتاً إلى أن البنك ينفذ عدد من القوافل التوعوية والتنموية تجوب قرى حياة كريمة للتوسع في إتاحة الشمول المالي وتعزير المبادرات الرئاسية مثل ما تم في قرية المراشدة ومركز الوقف انطلاقا من مسئولينا المجتمعية كما ندعم جهود مؤسسات المجتمع لتوفير الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة و آدمية تليق بالمواطن المصرى.

 

 

احتفال البنك الزراعى المصرى
احتفال البنك الزراعى المصرى
احتفال البنك الزراعى المصرى
احتفال البنك الزراعى المصرى
احتفال البنك الزراعى المصرى
احتفال البنك الزراعى المصرى
احتفال البنك الزراعى المصرى
احتفال البنك الزراعى المصرى
احتفال البنك الزراعى المصرى
احتفال البنك الزراعى المصرى
احتفال البنك الزراعى المصرى
احتفال البنك الزراعى المصرى

 

قنا البنك الزراعي المصري حياة كريمة تيسير زواج الفتيات مدينة قنا

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