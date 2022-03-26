رمضان 2022.. الكشف عن اسم برنامج مقالب رامز جلال

انتشرت خلال الساعات الماضية، بوسترات برنامج مقالب الفنان رامز جلال الجديد، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

وكشف بوستر برنامج مقالب رامز جلال، عن اسم البرنامج الذي يتشوق جمهوره لمعرفته، فيحمل البرنامج اسم «رامز موفي ستار»، وفي الخلفية، صورة لطائرة وموتوسيكل وسيارة وانفجارات، ما يشير إلى أن البرنامج سيعتمد على مشاهد أكشن.

رامز موفي ستار

البوستر الأول لبرنامج رامز جلال 2022

وأعلنت قناة MBC مصر، عن البوستر الدعائي الأول، لبرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2022.

وظهر رامز جلال، على بوستر برنامجه في رمضان 2022، وهو ممسكًا بفانوس رمضان، وظهر شعره باللون الأخضر، ويتوجه إلى مكان تملؤه أدخنة انفجار ضخم.

برنامج رامز جلال:

اعتاد الفنان رامز جلال، على تقديم برنامج المقالب الخاص به، كل عام خلال شهر رمضان الكريم، حيث يستضيف أحد المشاهير، ويؤدي مقالبه الشهيرة، على مدار الشهر، إلا أن الجماهير كانت توجه له ولضيوفه الانتقادات بسبب إعلان أن الضيوف لا يعلمون طبيعة البرنامج الذين يذهبون لتصويره.

ووجهت العديد من الانتقادات لبرامج المقالب لـ رامز جلال خلال شهر رمضان، أبرزها إدراك المشاهدين أن الضيوف تمثل المفاجأة، وأنهم على علم بطبيعة المقلب والبرنامج، ولم يقتصر الأمر على تخمين المشاهدين بل اعترف عدد من الضيوف بعلمهم بحقيقة البرنامج.

واعترفت الفنانة أمينة بأنها كانت حامل في شهرها الثالث عندما شاركت في برنامج رامز جلال، خلال شهر رمضان، لكنها لم تخبر فريق العمل، خوفًا من منعها في المشاركة، ما يدل على علمها بحقيقة البرنامج.

ورفضت الفنانة السورية كندة علوش، المشاركة في برنامج « رامز قرش البحر»، حيث اتصل بها أحد أفراد فريق العمل، وأخبرها بطبيعة البرنامج، ودعاها للمشاركة إلا انها رفضت لأنها تكره هذه النوعية من البرامج.