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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا ورئيس البنك الزراعى يفتتحان فرع مطور بفرشوط

افتتاح البنك الزراعى
افتتاح البنك الزراعى المصرى بفرشوط

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم السبت، افتتاح فرع البنك الزراعي المصري المطور بمركز فرشوط، والذي تم تطويره وفق أحدث النظم المصرفية لتلبية احتياجات العملاء ، بحضور النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والنائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب.

 

حضر فعاليات الافتتاح، النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة والنائب محمد عزت القاضى، عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية وعدد من عملاء البنك الزراعى المصرى وأهالى مركز فرشوط.

 

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وأكد محافظ قنا ، أن افتتاح فرع البنك الزراعي المطور بفرشوط يأتى ضمن  الأولوية التي يعطيها البنك لتطوير فروعه بقري المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» لتوفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف بهدف تحسين جودة الحياة في القرى ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

 

وأشار الداودي، إلى أن محافظة قنا تضم 57 فرعا للبنك الزراعي موزعة على كافة مراكز وقرى المحافظة وتم الإنتهاء من تطوير 4 فروع كبرى وجارى حالياً تطوير 42 فرعا .  


وأضاف الداودي، بأن البنك الزراعي المصري له تجارب ومبادرات رائدة في توفير البرامج التمويلية المتنوعة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة قنا منها على سبيل المثال إحلال السيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين ، و برنامج " باب رزق " لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر ، و دعم وتمويل المشروع القومى لإحياء البتلو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ، وتمويل المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث من خلال منح قروض للمزارعين بفائدة ميسرة.

 

من جانبه، أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، أن افتتاح فرع البنك المطور بفرشوط هو واحد من قائمة طويلة من الفروع التى يقوم البنك بتطويرها وإعادة افتتاحها ضمن خطة التطوير الشاملة التى يشهدها البنك، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع جديدة للوصول بكافة خدماته التمويلية والمصرفية لكافة أنحاء الجمهورية وبذلك يكون البنك الزراعي المصري من أفضل البنوك في تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى ، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين إلى الجهاز المصرفى للدولة.

 

وأوضح فاروق ، أن تطوير الفروع لا يقتصر فقط على الانشاءات الجديدة وتوحيد الشكل الخارجى والتصميمات الداخلية و الأثاث للمبنى فحسب، بل يمتد إلى تطوير البنية التكنولوجية للبنك لتستوعب التطورات المتلاحقة فى أساليب تقديم الخدمات المصرفية على المستويين المحلي والعالمي ، وتكون قادرة على مواكبة كافة المستجدات المصرفية، كما يستهدف البنك بناء علامة تجارية مميزة تساهم فى تغيير الصورة الذهنية القديمة لدى العملاء والجمهور بشكل عام والوصول لعملاء جدد وفقا للخطط التوسعية للبنك والتي تستهدف الوصول بخدماته المصرفية والتمويلية لما يقرب من 35 مليون عميل بكاف أنحاء الجمهورية.


وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، إلي أن كافة فروع البنك التي يتم تطويرها يراعى فيها كافة المتطلبات الخاصة باتاحة الخدمات المصرفية وتيسير حصول ذوي الهمم عليها ، بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية لهؤلاء العملاء.

 

افتتاح البنك الزراعى المصرى بفرشوط
افتتاح البنك الزراعى المصرى بفرشوط
افتتاح البنك الزراعى المصرى بفرشوط
افتتاح البنك الزراعى المصرى بفرشوط
افتتاح البنك الزراعى المصرى بفرشوط
افتتاح البنك الزراعى المصرى بفرشوط
افتتاح البنك الزراعى المصرى بفرشوط
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