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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكـيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلـية يتفقد مركــز شــــباب الجماملة

الزيارة
الزيارة

تفقد  علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم السبت مركز شباب الجماملة التابع لإدارة شباب المنزلة و متابعة الأعمال الإنشائية للمبنى الإدارى الجديد ، وتفقد الملعب الخماسي المنجل . 

وكان فى استقباله اثناء زيارته  عبدالله أحمد فؤاد مدير عام ادارة شباب المنزلة و إبراهيم حامد إبراهيم رئيس مجلس إدارة مركز شباب الجماملة ، و ابراهيم السيد المدير التنفيذي لمركز شباب الجماملة. 

وتفقد  وكيل الوزارة أثناء زيارته الملعب الخماسى المنجل الجديد بالمركز ، واطمئن على ارضية الملعب وسلامته ، واكد على ممارسة النشاط الرياضي بالملعب المنجل ليستفيد الطلائع والشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب الجماملة .

وشاهد  علاء الشربيني وكيل الوزارة المبنى الإداري الجديد للمركز ، والأعمال الإنشائية التى مازالت مستمرة , وأكد على مطابقة أعمال التنفيذ للمبنى الجديد وفقاً للمواصفات الفنية الموجودة بكراسة الشروط والمقايسات .

وأشاد  علاء الشربيني وكيل الوزارة بالعناية الخاصة التى توليها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، من حيث الاهتمام بتطوير أدائها الإدارى، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب ، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية من جانب أخر بهدف إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة في ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس .

وأوضح ان ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الاستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة .

وفى نهاية جولته التفقدية لمركز شباب الجماملة لمتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمبنى الادارى الجديد للمركز ، قدم  إبراهيم حامد إبراهيم درع مركز شباب الجماملة لـ علاء الشربيني وكيل الوزارة تقديراً لجهوده فى الإهتمام بمراكز الشباب ، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مراكز الشباب ، وخدمة الطلائع والشباب بالمحافظة .

جدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات التفقدية التى يقوم بها  علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على الطبيعة لمتابعة سير العمل والاعمال الانشائية والانضباط داخل الهيئات الشبابية والاندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية .

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الدقهلية وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة الجمهورية وكيل وزارة الشباب

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