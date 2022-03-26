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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات بحي شرق

صدى البلد

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بنطاق حي شرق سوهاج، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام، والدكتورة نجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وعلى العزازي مدير عام الشئون القانونية، وعامر عوض رئيس حي شرق، وعبير الطيب مسئول وحدة التنسيق الحضاري، وأشرف عجيب مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة.

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تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي والمالي وآخر المستجدات الخاصة بمشروعات "المبنى الإداري الجديد لحي شرق بشرع أسيوط/سوهاج، والسوق الحضري بمدينة ناصر، ونفق العروبة، وحديقة ميدان الثقافة".

وتم عرض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، وأبرز المعوقات، ووضع الحلول العاجلة لانهاء تلك المشروعات، واتاحتها لخدمة المواطنين.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والعمل على إزالة كافة المعوقات، لإنجاز تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن، لتكون إضافة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بسوهاج.

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