2025 عام فقدان النجوم.. الوسط الفني يودع 19 فنانا

مع اقتراب أيام عام 2025 من نهايتها واستعداد العالم لاستقبال عام 2026، يترك العام المنصرم أثرًا حزينًا في الوسط الفني العربي، بعد فقدان عدد من نجومه الذين تركوا بصماتهم في مجالات التمثيل والغناء والتأليف والإخراج والتصوير.

هؤلاء الفنانون قدموا أعمالًا خالدة ما زالت حاضرة في وجدان الجمهور، وأصبح رحيلهم فراغًا كبيرًا في الساحة الفنية.

شهد عام 2025 وفاة 18 فنانًا ومبدعًا، تنوعت أسباب رحيلهم بين صراعات طويلة مع المرض وحالات مفاجئة شكلت صدمة قوية لمحبيهم وزملائهم في الوسط الفني، مما جعل العام عامًا حزينًا ومليئًا بالذكريات المؤلمة.

أبرز نجوم الفن الراحلين في 2025

فكري صادق توفي يوم 17 يناير عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة تجاوزت 300 عمل، تميزت ببراعته في تقديم الأدوار الثانوية التي تركت أثرًا واضحًا على الجمهور. صالح العويل

رحل يوم 5 فبراير عن عمر 78 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وترك إرثًا من الأعمال التي أضافت إلى مسيرة السينما المصرية. إحسان الترك

توفي يوم 15 مارس بعد معاناة صحية في شرايين قدمه، وكان آخر أعماله مسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، والذي عُرض في رمضان 2023. إيناس النجار

رحلت يوم 31 مارس عن عمر 42 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة ناجمة عن تسمم نتيجة انفجار المرارة، وتم نقل جثمانها إلى تونس لدفنه هناك. سليمان عيد

توفي فجأة يوم 18 أبريل عن عمر 63 عامًا إثر سكتة قلبية، ورغم ذلك، شهد 2025 مشاركته في أعمال سينمائية مثل: «نجوم الساحل»، «موسم حصاد الكاكا»، «فيها إيه يعني»، «فار بـ 7 ترواح»، و«سيكو سيكو»، ومسلسلات: «عقبال عندكم»، «قهوة المحطة»، و«سيد الناس». نعيم عيسى

توفي يوم 5 مايو عن عمر 92 عامًا بعد صراع مع التهاب رئوي حاد استدعى دخوله العناية المركزة. سميحة أيوب

غادرت سيدة المسرح العربي الحياة يوم 3 يونيو عن عمر ناهز 92 عامًا، وكانت آخر أعمالها فيلم «ليلة العيد» الذي عُرض عام 2024. عماد محرم

رحل يوم 25 يونيو عن عمر 74 عامًا بعد صراع مع المرض، وترك بصمة مميزة في السينما المصرية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات. أحمد عامر

توفي يوم 2 يوليو عن عمر 42 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وترك مجموعة من الأغاني التي أثرت الساحة الغنائية مثل: «مبقتش مستغرب» و«الكل خاب». سامح عبد العزيز

توفي يوم 10 يوليو بعد أزمة صحية مفاجئة، وكان آخر أعماله مسلسل «شهادة معاملة أطفال» بطولة محمد هنيدي وعُرض في رمضان 2025. زياد الرحباني

الموسيقار اللبناني ورائد التجديد في المسرح والموسيقى العربية، توفي يوم 26 يوليو عن عمر 62 عامًا، تاركًا إرثًا موسيقيًا غنيًا، وسط حزن كبير من الموسيقيين والجمهور ووالدته فيروز. لطفى لبيب

توفي يوم 30 يوليو عن عمر 77 عامًا بعد أزمة صحية استدعت دخوله العناية المركزة، تاركًا مسيرة طويلة في السينما والمسرح. سيد صادق

رحل يوم 8 أغسطس عن عمر ناهز 80 عامًا، وامتاز بتقديم شخصيات شريرة أو خارجة عن القانون، ومن أبرز أعماله: «الإمبراطور»، «الكماشة»، «ميراث الريح»، و«فرقة ناجي عطا الله». تيمور تيمور

مدير التصوير الموهوب، توفي يوم 16 أغسطس عن عمر 44 عامًا غرقًا أثناء محاولته إنقاذ نجله، وكان آخر أعماله مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة». أحمد عبد الله

توفي يوم 5 نوفمبر عن عمر 60 عامًا بعد تقديمه عددًا من الأعمال السينمائية والدرامية البارزة مثل: «عبود على الحدود»، «غبى منه فيه»، وثلاثية «كباريه». إسماعيل الليثي

المطرب الشعبي توفي يوم 10 نوفمبر عن عمر 36 عامًا إثر حادث سير أثناء عودته من حفل غنائي، بعد عام من فقدانه نجله «ضاضا». نيفين مندور

توفيت يوم 17 ديسمبر عن عمر 48 عامًا إثر اختناق ناجم عن حريق نشب في شقتها بالإسكندرية، وكانت من أبرز نجمات السينما في التسعينيات. سمية الألفي

رحلت يوم 20 ديسمبر بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر ناهز 72 عامًا، تاركة إرثًا فنيًا غنيًا في المسرح والسينما والتلفزيون. طارق الأمير

رحل الأربعاء 24 ديسمبر 2025، بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية، حيث كانت حالته الصحية قد شهدت تدهورًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، بحسب ما كشفت شقيقته، التي أوضحت أنه تعرض لتوقف في عضلة القلب أكثر من مرة، ودخل في غيبوبة كاملة فاقدًا للوعي، كما أصيب بعدوى داخل العناية المركزة أدت إلى امتلاء صدره بالبلغم.

ويُعد طارق الأمير من الفنانين الذين بدأوا مشوارهم الفني في التسعينيات، وتركوا بصمة في السينما والتليفزيون من خلال أدوار مميزة، من بينها دور الضابط هاني في فيلم اللي بالي بالك مع محمد سعد عام 2003، وشخصية عبد المنصف في فيلم عسل أسود مع أحمد حلمي عام 2010، كما شارك في فيلم عوكل عام 2004، وصنع في مصر عام 2014، إلى جانب عمله في التأليف السينمائي، حيث ساهم في كتابة عدد من الأفلام منها كتكوت ومطب صناعي عام 2006، والحب كده عام 2007.

عام 2025 كان بحق عامًا مليئًا بالوداع والألم للوسط الفني، فقد ترك هؤلاء النجوم إرثًا خالدًا من الأعمال الفنية التي ستظل حية في وجدان الجمهور، لتذكرنا دائمًا بأهمية الفن وقدرته على البقاء حتى بعد رحيل صانعيه.