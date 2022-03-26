منتخب السويس يفوز على فيوتشر ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

انتهت مباراة فيوتشر ومنافسه منتخب السويس، بفوز الأخير بركلات الجزاء وتأهله لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي.

وسجل فيوتشر، الهدف الأول عن طريق محمد رضا في الدقيقة 43 من عمر المباراة وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم فيوتشر.

وفي شوط المباراة الثاني، سجل باسم علي لاعب منتخب السويس في الدقيقة 74، عن طريق ركلة جزاء.

وانتقلت المباراة إلى شوطين إضافيين، ولم يتمكن أي فريق من تسجيل هدف الفوز وانتهى الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتوجه لاعبي الفريقين لركلات الترجيح، وكان لمنتخب السويس قرار فيها، حيث استطاع كوكو حارس الفريق من التصدي لركلتي جزاء وقياده السويس للتأهل.

ويضم التشكيل كل من:



حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع: جوزيف جوناثان - مروان صحراوي – سعد سمير – محمود شعبان

خط الوسط: محمد رضا - كريم نيدفيد - أشرف مجدي – عبد الرحمن مانو

خط الهجوم: صالح شحاده – أيمن الصفاقسي

وفي المقابل جاء تشكيل منتخب السويس كالتالي:



حراسة المرمى: محمود كوكو

خط الدفاع: محمد هيكل وجاستين أرثر ومحمود قطب و باسم عادل

خط الوسط: أحمد عماد ومصطفى حافظ وأحمد فتحي وأحمد صالح وإسلام حسين

خط الهجوم: أحمد زغلول