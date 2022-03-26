الحكومة البريطانية تستولي على طائرتين لملياردير روسي

استولت الحكومة البريطانية على طائرتين تعودان للملياردير الروسي يوجين شفيدلر ضمن العقوبات ضد روسيا.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس اليوم السبت، إن الطائرتين من المقرر احتجازهما "إلى أجل غير مسمى"، بعد تحقيق استمر ثلاثة أسابيع.

وقالت صحيفة "تايمز أوف لندن" إن الطائرتين هما "بومباردييه جلوبال 6500" بقيمة 45 مليون دولار و"سيسنا سيتيش لاتيتيود" بـ13 مليون دولار.

كما ذكرت أن شفيدلر عوقب بسبب صلته بالذين دعموا الحرب في أوكرانيا، ولأنه استفاد من دعمه لموسكو.

وجمدت المملكة المتحدة أصول شفيدلر لديها الأسبوع الماضي عندما أعلنت عن جولة جديدة من العقوبات على الشركات الروسية والأثرياء الروس.