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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت الاقتراب من القرم

روسيا تعلن تدمير
روسيا تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول الوصول إلى سماء مدينة سيفاستوبول غربي شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مروحية أوكرانية من طراز مي-24 فوق قرية ستارايا باسان".

وتابع "خلال النهار، دمرنا 3 طائرات أوكرانية بدون طيار فوق بالاكليا، وكييف وتشيرنيجوف وطائرة مسيرة كانت تقترب من سيفاستوبول فوق البحر الأسود".

كما أعلنت روسيا أن قواتها تمكنت من تدمير 91 موقعا عسكريا في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

على جانب آخر، كشف مسؤول غربي  أسماء 7 جنرالات روس قال إنهم قتِلوا حتى الآن وآخر تم عزله خلال الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤول إن اللفتنانت جنرال ياكوف ريزانستيف هو آخِر مَن لقي حتفه، وقد كان قائدا لجيش السلاح المشترك التاسع والأربعين في المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية.

ومن بين القتلى الجنرال ماجوميد توشايف من القوات الخاصة الشيشانية التي أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في أوكرانيا.

ويوم الجمعة، أعلنت روسيا، أن ما يزيد قليلا عن 1300 عسكري روسي لقوا حتفهم في الحرب، بأوكرانيا لكن هناك تقديرات موثوقة في العواصم الغربية تصل إلى 4 أو 5 أضعاف هذا العدد.

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