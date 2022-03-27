فيلم وثائقي عن هرم سيلا بالفيوم .. صور

قامت شركة "وندفيل فيلم" البريطانية بتصوير فيلم وثائقى عن هرم سيلا بالفيوم، وذلك ضمن الموسم الرابع عن سلسلة الافلام الوثائقية "كنوز مصر المفقودة" لصالح قناة ناشيونال جيوجرافيك" وهذه السلسلة التى تسلط الضوء على جهود وزارة الاثار المصرية فى استكشاف وحماية تاريخ مصر القديمة , وايضا توثيق قيام البعثة الامريكية التابعة لجامعة برجهام يونج الامريكية برئاسة الدكتور كيرى موهلستين بالعمل فى الهرم والتى بدات اعمالها بالمنطقة فى اواخر الثمانينات من القرن الماضى .

وصرح سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم بأن التصوير على مدى يومي الخميس والسبت واستمر حتى الرابعة عصر اليوم واشرف على التصوير هالة عبد الحميد ونورا حمدى مفتشى الاثار بالفيوم ومحمد امين عبد الحميد اخصائى الترميم وأشرف صبحى رزق الله مدير الحفائر والبعثات فى منطقة اثار الفيوم ورشا الحداد مفتشة الاثار .

وأضاف مدير عام اثار الفيوم، أن هرم سيلا يقع على الحافة الشرقية للفيوم و الهرم اكتشفه المهندس الأثري بورخارد وهو يختلف في تصميمه عن الاهرامات التقليدية وقد بني فوق احد المرتفعات الصحراوية المعروفة بجبل الروس خارج نطاق الوادي هذا الهرم مبني من الحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 12 متر وطول قاعدته 30 مترويشبه هذا الهرم فى تصميمة مجموعة من الأهرامات صغيرة الحجم منتشرة فى مصر.

وقد تم الكشف عن لوحة من الحجر الجيرى تحملان اسم الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة في شرق الهرم .

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