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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب إنجلترا يفوز على سويسرا 2-1 وديًا

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

فاز المنتخب الإنجليزي على نظيره السويسري بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد ويمبلي، استعدادًا لكأس العالم 2022 بقطر.

المنتخب السويسري كان البادئ بالتسجيل عن طريق بريل إمبولو في الدقيقة 12، لكن لوك شاو سجل هدف التعادل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 45.

وأحرز هاري كين الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، ليقود “ الاسود الثلاثة” لتحقيق الانتصار.

تشكيل إنجلترا

وضم تشكيل إنجلترا كلاً من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد 

خط الدفاع: مارك جويهي - جون ستونز- كونور كوادي

خط الوسط: كايل والكر بيترز - كونور جالاجير - جوردان هندرسون - لوك شاو

خط الهجوم: ماسون ماونت - فيل فودين - هاري كين

هاري كين جوردان هندرسون انجلترا ستاد ويمبلي كأس العالم 2022 كأس العالم منتخب إنجلترا المنتخب السويسري

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