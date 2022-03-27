عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة .. اليوم

المتهم والفتاة
المتهم والفتاة

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن لاتهامه بالتحرش الجنسي بفتاة.

كانت قد قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش الإلكتروني جنسيًا بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمحكمة الاقتصادية.

وتداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، تظهر خلاله فتاة تيك توك، تروي تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيًا، على حد وصفها.

وأوضحت الفتاة خلال مقطع الفيديو أنها شاهدت استوري لليوتيوبر أحمد حسن عبر تطبيق واتس آب جاء نص الأستوري: محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده اللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعتلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي.

وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، تفاجأت بكلماته ومنها إنتي جسمك حلو، موضحة: الكلام يعد تحرشًا لفظيًّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك.

المحكمة الاقتصادية اليوتيوبر احمد حسن أحمد حسن اليوتيوبر محاكمة التحرش الجنسي بفتاة التحرش الجنسي التحرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

دعاء لا يرد صاحبه.. ردده في هذا الوقت واطلب من الله حاجتك

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

عقب تغريمه 500 ألف دولار.. موسيماني في أول تعليق: "شكرا يا خطيب"

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق عصابة للمفتي تخصصت فى السرقة بالإكراه وقتل مواطن

بعد قليل .. محاكمة المتهم بهتك عرض 5 أطفال داخل مدرسة بالمعادي

محاكمة المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا بسبب "كلب" .. اليوم

حبس شخصين تاجرا في النقد الأجنبي خارج السوق بالقاهرة

اليوم.. نظر دعوى التصديق على خانة رئيس الطائفة الأسقفية الإنجليكانية

حبس عصابة النصب على أصحاب الشركات بالقاهرة

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

حبس شخصين قتلا صاحب توك توك وسرقاه

ترشيحاتنا

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة بعد غد

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

موعد سفر منتخب مصر إلى السنغال لخوض لقاء حسم التأهل لكأس العالم

دعاء لا يرد صاحبه.. ردده في هذا الوقت واطلب من الله حاجتك

تفاصيل نجاة وزير الداخلية التونسي من محاولة اغتيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

من أجل زوجته.. رجل يصارع الموت في البحر لمدة 18 يوما|شاهد

أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان وأهم الإشارات التحذيرية

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

فيديو

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ