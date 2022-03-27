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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|آبل تسمح لك بشراء أجهزتها بالتقسيط.. وجوجل تنصح مستخدمي كروم بتثبيت هذا التحديث فورا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف مفاجآت عن تقنيات وإمكانات هاتف OnePlus 10R القادم من وان بلس


كشفت تسريبات جديدة عدد من التقنيات التى سيحصل عليها هاتف OnePlus 10R القادم من شركة وان بلس الصينية، والمخصص لهواتف الفئة المتوسطة والشبابية، حيث من المتوقع أن يتم إصداره خلال الشهر القادم.

 

آبل تحقق المستحيل .. وتعتزم السماح بشراء أجهزتها بالتقسيط عبر خدمة اشتراك شهرى


من المعروف أن هواتف آيفون وأجهزة آيباد والأجهزة الأخرى من شركة Apple آبل الأمريكية مرتفعة السعر وبالتالى لا يتمكن العديد من المستخدمين من الاستفادة بتقنياتها المتميزة إلا بعد دفع مبلغ مالى كبير وهو الأمر الذى وقف عائقا لسنوات أمام الكثيرين لشراء أجهزة الشركة.

 

لإثبات أنك لست روبوت على الانترنت.. كل ما تريد معرفته عن أكواد الكابتشا


إذا حاولت من قبل التسجيل في موقع ويب أو التعليق على مدونة وطلب منك إدخال بعض الرموز الغريبة أو الحروف التي تم خلطها جميعًا ، لذا قد يكون الأمر محبطًا في بعض الأحيان لمعرفة كيفية التمييز بين الأحرف الصغيرة L من رقم 1 أو حرف كبير O من رقم 0 صفر مثلا ، وتسمى رموز الأحرف أوالأرقام باسم  CAPTCHA أو أكواد الكابتشا التى هي عبارة عن رموز أو حروف تحقق.

 

سونى تستعد لإطلاق خدمة ألعاب لمستخدمى بلاي ستيشن تنافس Game Pass


تستعد شركة سونى اليابانية للإعلان عن خدمة اشتراك جديدة في ألعاب الفيديو لمستخدمى أجهزة بلاي ستيشن، حيث من المقرر إطلاق الخدمة الأسبوع المقبل وستستهدف منافسة خدمة Game Pass من مايكروسوفت وكذلك خدمة نتفليكس للألعاب .

 

السلطات الأمريكية تحظر شركة "كاسبرسكي" الروسية


وضعت السلطات الأمريكية شركة الأمن الإلكتروني الروسية AO Kaspersky Lab والشهيرة ب "كاسبرسكي"  على قائمة الشركات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.

 

جوجل تنصح جميع مستخدمي كروم بتثبيت تحديث جديد فورا


أصدرت شركة Google جوجل الأمريكية تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمى متصفحها جوجل كروم على أنظمة التشغيل ويندوز Windowsو ماك macOS و لينوكس Linux ، وذلك بسبب ثغرة خطيرة تشكل تهديدا كبيرا لهم.

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