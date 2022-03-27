أخبار التكنولوجيا|آبل تسمح لك بشراء أجهزتها بالتقسيط.. وجوجل تنصح مستخدمي كروم بتثبيت هذا التحديث فورا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تسريبات جديدة عدد من التقنيات التى سيحصل عليها هاتف OnePlus 10R القادم من شركة وان بلس الصينية، والمخصص لهواتف الفئة المتوسطة والشبابية، حيث من المتوقع أن يتم إصداره خلال الشهر القادم.



من المعروف أن هواتف آيفون وأجهزة آيباد والأجهزة الأخرى من شركة Apple آبل الأمريكية مرتفعة السعر وبالتالى لا يتمكن العديد من المستخدمين من الاستفادة بتقنياتها المتميزة إلا بعد دفع مبلغ مالى كبير وهو الأمر الذى وقف عائقا لسنوات أمام الكثيرين لشراء أجهزة الشركة.



إذا حاولت من قبل التسجيل في موقع ويب أو التعليق على مدونة وطلب منك إدخال بعض الرموز الغريبة أو الحروف التي تم خلطها جميعًا ، لذا قد يكون الأمر محبطًا في بعض الأحيان لمعرفة كيفية التمييز بين الأحرف الصغيرة L من رقم 1 أو حرف كبير O من رقم 0 صفر مثلا ، وتسمى رموز الأحرف أوالأرقام باسم CAPTCHA أو أكواد الكابتشا التى هي عبارة عن رموز أو حروف تحقق.



تستعد شركة سونى اليابانية للإعلان عن خدمة اشتراك جديدة في ألعاب الفيديو لمستخدمى أجهزة بلاي ستيشن، حيث من المقرر إطلاق الخدمة الأسبوع المقبل وستستهدف منافسة خدمة Game Pass من مايكروسوفت وكذلك خدمة نتفليكس للألعاب .



وضعت السلطات الأمريكية شركة الأمن الإلكتروني الروسية AO Kaspersky Lab والشهيرة ب "كاسبرسكي" على قائمة الشركات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.



أصدرت شركة Google جوجل الأمريكية تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمى متصفحها جوجل كروم على أنظمة التشغيل ويندوز Windowsو ماك macOS و لينوكس Linux ، وذلك بسبب ثغرة خطيرة تشكل تهديدا كبيرا لهم.