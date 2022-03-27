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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

آبل تحقق المستحيل .. وتعتزم السماح بشراء أجهزتها بالتقسيط عبر خدمة اشتراك شهرى

آبل تعتزم السماح
آبل تعتزم السماح بشراء أجهزتها بالتقسيط عبر خدمة اشتراك شهرى

من المعروف أن هواتف آيفون وأجهزة آيباد والأجهزة الأخرى من شركة Apple آبل الأمريكية مرتفعة السعر وبالتالى لا يتمكن العديد من المستخدمين من الاستفادة بتقنياتها المتميزة إلا بعد دفع مبلغ مالى كبير وهو الأمر الذى وقف عائقا لسنوات أمام الكثيرين لشراء أجهزة الشركة.

وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج فإنه يبدو أن شركة آبل ستغير تماما من استراتيجية الأسعار وطريقة الدفع بحيث ستجعل من السهل على الكثيرين اقتناء أجهزتها دون الاضطرار لدفع مبالغ كبيرة.

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وتعتزم شركة آبل إطلاق خدمة اشتراك خاصة بجميع المنتجات التى تطلقها مثل هواتف آيفون وأجهزة آيباد وأجهزة اللاب توب والسماعات الخاصة بها ستتيح هذه الخدمة للمستخدمين بشراء الأجهزة من خلال دفع ثمنها من اشتراك شهرى بدلا من دفع المبلغ مرة واحدة. 

وتعتبر خدمة الاشتراك التى تعلن عنها شركة آبل قريبا هى نوع من أنواع الدفع بالتقسيط مثل خدمات الاشتراك الأخرى التى تطلقها لعملائها حاليا. 

ويتمكن العملاء من دفع رسوم اشتراك شهرية والوصول إلى خدمات الجهاز في الفترة المقررة للاشتراك، وفي حالة التخلف عن الدفع ستقطع آبل خدمة الوصول إلى الجهاز عن العميل .

وتعد فكرة خدمة الاشتراك لشراء الأجهزة من آبل  فكرة مثالية للعملاء الذين ليس لديهم الأموال لشراء منتجات آبل باهظة الثمن مرة واحدة، ولكن يمكنهم تحمل السعر الشهري للجهاز ، بالإضافة إلى أنه سيحقق المزيد من الإيرادات للشركة.       


ومن المحتمل أن تسمح شركة آبل لمستخدمي الاشتراك بتبديل أجهزتهم بنماذج محدثة عند إصدار منتجات محدثة ، وقد أجرت الشركة مناقشات داخليًا حول ربط برنامج الاشتراك بحزم Apple One وخطط دعم AppleCare.

 

ويتمكن العملاء من شراء الأجهزة عبر خدمة الاشتراك من خلال متجر تطبيقاتها App Store ، أو من خلال موقع الشركة على الويب ، أو من متاجر آبل الرئيسية. 

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