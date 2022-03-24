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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تعترف: كارثة جديدة في تحديث آيفون iOS 15.4 وهذا هو الحل

هاتف آيفون
هاتف آيفون

اشتكي مالكو أجهزة آيفون عن وجود مشكلة بهواتفهم تؤدي إلى استنزاف مفرط للبطارية، وذلك بعدما أطلقت شركة آبل Apple، آخر تحديثات نظام التشغيل iOS 15.4، حيث ادعي أحد المستخدمين على موقع تويتر أن هناك مشكلة تواجه بطارية هاتفه ولم تعد تدوم كما كانت عليه قبل تنزيل تحديث iOS وتثبيته.

وبحسب ما ذكره موقع "macrumors" التقني، أبلغ المستخدمون عن وجود مشاكل في بطاريات هواتف آيفون أدت إلى استنزافها بشكل سريع، وانتقل المستخدمون إلى تويتر للتعبير عن تجربتهم السيئة بعد تثبيت تحديث iOS 15.4.

 

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آبل تعترف بوجود مشكلة استنزاف البطارية


وكتب مغردون "ما مشكلة بطارية آيفون بعد تحديث iOS 15.4"، وبينما قام أحد المستخدمين بالتغريد لحساب دعم شركة آبل على موقع تويتر، مضيفا أنه اعتاد أن تستمر بطارية جهازه لـ يوم ونصف من استخدامها وبعد حصول هاتفه على تحديث iOS انخفض هذا المعدل وأصبحت تنفذ في غضون ساعات قليلة.

وردت آبل على هذه الشكاوى، قائلة في تغريدة على حساب الدعم الخاص بها على تويتر: "أن استنزاف البطارية المفرط قد يكون أمرًا طبيعيًا لمدة تصل إلى 48 ساعة بعد التحديث".

وقالت شركة آبل في تغريدة: "من الطبيعي أن تحتاج التطبيقات والميزات على هاتفك لإجراء تعديلات تصل مدتها لـ 48 ساعة بعد تحديث النظام".

وأوصت آبل المستخدمون بالانتظار لمدة 48 ساعة، ومن الأفضل إعادة تشغيل الجهاز بعد الانتهاء من عملية تثبيت التحديث في حال استمرت مشكلة استنزاف البطارية.


ونظرًا لإصدار التحديث الأسبوع الماضي، ينصح المستخدمون أيضا باستبدال بطاريتهم إذ استمرت مشكلة استنزاف البطارية، وبمرور الوقت يمكن أن تفقد بطاريات الليثيوم أيون في الهواتف الذكية شحنتها.

وفي الوقت نفسه، تقدم آبل ميزة مفيدة تمكن مالكو أجهزة آيفون من التحقق من صحة بطارية أجهزتهم من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات Settings على هواتفهم> ثم البطارية Battery> والضغط على خيار Battery Health.

وتتضمن جميع تحديثات آبل iOS و iPadOS تحسينات أمنية، ولكن هذا التحديث الأخير تضمن أيضا بعض الميزات الجديدة الرئيسية، ربما تكون الميزة الأكبر هي قدرة مالكي أجهزة آيفون 12  والإصدارات الأحدث على فتح الأجهزة الخاصة بهم باستخدام Face ID أثناء ارتداء قناع الوجه.

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