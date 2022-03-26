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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سونى تستعد لإطلاق خدمة ألعاب لمستخدمى بلاي ستيشن تنافس Game Pass

سونى تستعد للإعلان
سونى تستعد للإعلان عن خدمة ألعاب لمستخدمى بلاي ستيشن

تستعد شركة سونى اليابانية للإعلان عن خدمة اشتراك جديدة في ألعاب الفيديو لمستخدمى أجهزة بلاي ستيشن، حيث من المقرر إطلاق الخدمة الأسبوع المقبل وستستهدف منافسة خدمة Game Pass من مايكروسوفت وكذلك خدمة نتفليكس للألعاب .

وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية فإن خدمة ألعاب الفيديو التى ستقدمها سونى لم يتم الإتفاق على اسمها بشكل نهائي حتى الآن، ولكن تم تطويرها  تحت الاسم الرمزي   Spartacus . 

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وفقا لمسئولين داخل شركة سونى فإن خدمة Sony الجديدة ستجمع بين عرضين من عروضها الحالية هما : PlayStation Now و PlayStation Plus.

وسيتمكن العملاء من الاختيار من بين عدة مستويات للألعاب الحديثة والكلاسيكية من ألعاب بلاي ستيشن القديمة. 


ومؤخرا، تجاوزت مبيعات أجهزة بلاي ستيشن أجهزة إكس بوكس في السنوات الأخيرة ، لكن شركة سونى تتخلف عن جهود مايكروسفت في سوق البث المباشر.


وتقدم خدمة  Game Pass من إكس بوكس مئات الألعاب مقابل 10 دولارات شهريًا، و تتمثل إحدى أكبر نقاط بيع Game Pass في أن المشتركين يمكنهم الوصول إلى العديد من الألعاب في نفس اليوم الذي يتم فيه بيعها في المتاجر مقابل 60 دولارًا أو 70 دولارًا لكل منها. 


وكانت شركة مايكروسوفت قد أضافت عددا من الألعاب على خدمة Game Pass لمستخدمى إكس بوكس، كما حصل المستخدمون على تحديثات رائعة للألعاب القديمة، كما ستصدر الشركة عددا كبيرا من الألعاب الجديدة في شهر أبريل القادم.

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