كريم عبد العزيز لـ سعد سمير بـ الدوم : الجمهورية في ضهرك|فيديو

تألق المتسابق سعد سمير من فئة التمثيل، الذي ينتمي لمحافظة المنوفية على المسرح وقدم أداء مميزا نال إعجاب لجنة التحكيم.

وكان رأي الفنان كريم عبد العزيز: الجمهورية في ضهرك وعجبتني، وقد طلب منه إعادة المشهد مع اختلاف بسيط، قائلًا: واعمل المشهد تاني وانت قاعد ع الكرسي، وبعد أن أداه بالإختلاف علق كريم على أدائه قائلًا: هايل وشكرًا.

وكان رأي حسين فهمي: بنصحك تقرا ليوسف ادريس كتير واختيارك ممتاز.

وقد مازحته المطربة أصالة، قائلة: عندك روح وطاقة وهما اهم ما يميز اي موهوب رائع وهتكون صديقي.

وتضم لجنة التحكيم إلى جانب الفنان حسين فهمي، الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة السورية أصالة والتي بدأت الحلقة بأغنية "شكرًا"، والتي قدمتها برفقة فرقة استعراضية.

ووجهت المذيعة نهى درويش، الشكر لوزارة الثقافة على المجهود الذي قامت به من أجل البرنامج، مؤكدة أن الدكتورة إيناس عبدالدايم اعتذرت عن المشاركة بسبب أزمة صحية تعرضت لها ومنعتها من الحضور متمنية لها الشفاء.

وشهدت الحلقة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووجه مقدما البرنامج التحية له.